Τη σημασία ενός συνεκτικού εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων ανέδειξε ο Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ, μιλώντας στο 1ο ενεργειακό συνέδριο του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Μάργαρης υπογράμμισε την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ να ολοκληρώνει μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, καθώς και να προωθεί διεθνείς διασυνδέσεις στρατηγικής σημασίας.

Εμπόδια στην ανάπτυξη των δικτύων

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ επισήμανε ότι, παρά τους στόχους που έχουν θέσει η ελληνική Πολιτεία μέσω του ΕΣΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραμένουν σημαντικά εμπόδια όπως:

οι καθυστερήσεις αδειοδότησης ,

, η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ,

, η έλλειψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων.

Ειδικά στο θέμα της αδειοδότησης, τόνισε ότι πέρα από τη γραφειοκρατία, υπάρχει και η αντίσταση τοπικών κοινωνιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση, δημόσια διαβούλευση και θεσμικές διαδικασίες που θα εξηγούν στους πολίτες τον κοινωφελή χαρακτήρα των έργων.

Παράδειγμα Κρήτης και αναβάθμιση στόλου

Ο κ. Μάργαρης αναφέρθηκε στη γραμμή Χανίων-Δαμάστας, που θεωρείται κρίσιμη για την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Κρήτης αλλά συνεχίζει να συναντά αντιδράσεις. Αντίθετα, το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής αποτελεί ευρωπαϊκό σταθμό χάρη στον χρόνο υλοποίησης, την τεχνολογική καινοτομία και το βάθος πόντισης καλωδίων έως 1.200 μέτρα.

Χρηματοδότηση και υλικοτεχνικοί πόροι

Για τη χρηματοδότηση, τόνισε την ανάγκη διατήρησης μοντέλου απόδοσης από τις Ρυθμιστικές Αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται έσοδο και ρυθμιστικά κίνητρα στους Διαχειριστές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έλλειμμα υλικών, εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω αυξημένης ζήτησης και αδυναμιών πρόβλεψης των αναγκαίων προμηθειών.

Διεθνείς διασυνδέσεις

Στο πεδίο των διεθνών projects, σημείωσε τις δυσκολίες που προκύπτουν από διαφορετικές ενεργειακές στρατηγικές και θεσμικά πλαίσια των γειτονικών χωρών. Υπογράμμισε ότι απαιτείται εθνικό σχέδιο αλλά και πολιτική στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας ως παραδείγματα τις διασυνδέσεις με Ιταλία, Κύπρο και Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης νέων διασυνδέσεων στα Βαλκάνια.

«Ο ΑΔΜΗΕ έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δίκτυα και να προωθήσει νέα projects», δήλωσε, προσθέτοντας πως η πρόοδος προϋποθέτει συναίνεση, ωρίμανση και συνεκτικό σχεδιασμό.