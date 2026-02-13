Με αρχικά κεφάλαια €40 εκατ. και στόχο τελικό μέγεθος έως €150 εκατ., η Kos Biotechnology Partners ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2025, αποτελώντας το πρώτο ελληνικό επενδυτικό fund με αποκλειστική στόχευση στις βιοεπιστήμες.

Το ταμείο έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του επένδυση και προετοιμάζει νέες κινήσεις τους επόμενους μήνες, εστιάζοντας σε εταιρείες πρώιμου σταδίου με διεθνή προσανατολισμό.

Ιδρυτές με εμπειρία από Wall Street

Ιδρυτές του fund είναι ο Σίμος Συμεωνίδης και ο Αλέξανδρος Τζούκας, οι οποίοι μεταφέρουν στην Ελλάδα πολυετή επενδυτική εμπειρία από τη Wall Street.

Ο Τζούκας έχει διατελέσει επενδυτικός τραπεζίτης και θεσμικός επενδυτής σε fund ύψους 3 δισ. δολαρίων, ενώ ο Συμεωνίδης, με ακαδημαϊκή πορεία στα πανεπιστήμια Columbia University και Harvard University, εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως αναλυτής και επενδυτής βιοτεχνολογίας, διαχειριζόμενος κεφάλαια έως 3 δισ. δολάρια.

Στήριξη από ΕΑΤΕ και ιδιώτες

Κύριος επενδυτής είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), με τον πρόεδρό της Χάρης Λαμπρόπουλος και τη διευθύνουσα σύμβουλο Αντιγόνη Λυμπεροπούλου να στηρίζουν τη δημιουργία του ταμείου. Παράλληλα, συμμετέχουν θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές από κλάδους όπως οι τράπεζες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η ναυτιλία και η τεχνολογία.

Η στρατηγική του fund προβλέπει αρχικές επενδύσεις ύψους €2–7 εκατ. ανά εταιρεία, με πρόσθετη χρηματοδότηση σε επόμενους γύρους. Ανάλογα με το τελικό μέγεθος, το ταμείο σχεδιάζει να επενδύσει σε 15–20 εταιρείες.

Πρώτη επένδυση και επόμενα βήματα

Η πρώτη τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε στην Epikast, εταιρεία φαρμακευτικών υπηρεσιών με παρουσία σε Νέα Υόρκη και Αθήνα, ιδρυθείσα από τον Στέλιος Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με τον Συμεωνίδη, το fund εξετάζει ενεργά νέες επενδύσεις σε θεραπείες και ανακάλυψη φαρμάκων με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν οι ισχυρές ομάδες διοίκησης, η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και η σαφής προοπτική εξόδου με σημαντικό πολλαπλασιαστή.

Προοπτικές για το ελληνικό οικοσύστημα

Οι ιδρυτές εκτιμούν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο στο παγκόσμιο οικοσύστημα των βιοεπιστημών, αλλά διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και σημαντική διασπορά, ιδίως στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη δυναμική διαπιστώνεται στους τομείς των φαρμακευτικών υπηρεσιών, των data analytics και της επέκτασης των κλινικών μελετών, με το fund να εκφράζει αισιοδοξία για τη στήριξη της Πολιτείας στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας.

