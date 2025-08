Την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Kriel Hotels Limited και Crystal Cove Management Ltd, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται το ξενοδοχείο Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa by the Sea στον Πρωταρά, κοινοποίησε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) η ισραηλινή Fattal Group, μέσω των εταιρειών Rennes Holdings S.A.R.L. και Brick Heaven S.A.R.L., που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας της ΕΠΑ και βάσει των προβλέψεων του Νόμου περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων του 2014, η κοινοποίηση αφορά τη μεταβίβαση του ελέγχου των δύο κυπριακών εταιρειών στην Fattal Group, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους φιλοξενίας σε Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Η Rennes Holdings S.A.R.L. και η Brick Heaven S.A.R.L., μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά, είναι εγγεγραμμένες στο Λουξεμβούργο και δραστηριοποιούνται στον τομέα λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων.

Η Kriel Hotels Limited είναι κυπριακή εταιρεία που κατέχει το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων Leonardo Crystal Cove στον Πρωταρά, ενώ η Crystal Cove Management Ltd είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του. Το ξενοδοχείο, γνωστό για τη θέση του κοντά στη θάλασσα και τις υπηρεσίες spa, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή resorts της περιοχής.

Η εξαγορά τελεί υπό την αξιολόγηση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, η οποία θα εξετάσει εάν η συγκέντρωση επηρεάζει ή νοθεύει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην κυπριακή αγορά φιλοξενίας.