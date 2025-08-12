Προσφορά δύο υποτροφιών για όλα τα χρόνια σπουδών των επιλεχθέντων φοιτητών

Με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και την υποστήριξη της νέας γενιάς επαγγελματιών του τουρισμού, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) και το KES College επεκτείνουν για ακόμα μία χρονιά τη συνεργασία τους.

Συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026, ο ΣΤΕΚ θα προσφέρει δύο υποτροφίες ύψους 25% επί των διδάκτρων για φοίτηση σε Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών του KES College. Οι υποτροφίες θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια των σπουδών και σε συνδυασμό με την κρατική χορηγία μειώνουν ουσιαστικά το οικονομικό βάρος των οικογενειών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν κριτήρια οικονομικής κατάστασης (άνεργοι γονείς, χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια κ.ά.)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου με γενικό βαθμό 15/20 και άνω.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στο KES College (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία), είτε μέσω Fax στο 22756562 είτε ηλεκτρονικά στο scholarships@kes.ac.cy . Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.kes.ac.cy

Με αυτή την πρωτοβουλία, ΣΤΕΚ και KES College επενδύουν στο μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, δίνοντας την ευκαιρία για ποιοτικές σπουδές και επαγγελματική ανέλιξη στους νέους και τις νέες του τόπου μας.