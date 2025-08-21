Η Brainsome, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας, πληροφορικής και διαδικτύου με έδρα τη Λεμεσό, πιστοποιήθηκε επίσημα ως Great Place to Work®, μέσα από την έρευνα προσωπικού Trust Index, η οποία καταγράφει τις εμπειρίες αντιλήψεις και άποψεις των ίδιων των εργαζομένων της.

Ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, δήλωσε:

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της προσπάθειας της Brainsome να διαμορφώσει ένα υγιές, αξιοκρατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.

Τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν την αξιοπιστία μιας εταιρείας και την καθιστούν ελκυστική επιλογή για ταλαντούχους επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε έναν τόσο ανταγωνιστικό και καινοτόμο κλάδο όπως η τεχνολογία.»

Εκ μέρους της Brainsome, Svetlana Kirichenko Lead Recruiter ανέφερε:

«Είμαστε περήφανοι που πιστοποιηθήκαμε ως Great Place to Work® – μια σημαντική αναγνώριση της κουλτούρας που έχουμε χτίσει μαζί. Στην Brainsome, η εμπιστοσύνη, η αυτονομία και ο κοινός σκοπός είναι στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε. Αυτή η πιστοποίηση είναι ξεχωριστή γιατί προέρχεται από τους ανθρώπους μας – τις φωνές, τις εμπειρίες και τη δέσμευσή τους. Αποδεικνύει ότι η Brainsome δεν είναι απλώς ένας χώρος εργασίας, αλλά ένα μέρος όπου αναπτυσσόμαστε και πετυχαίνουμε μαζί.»

Η Brainsome είναι μια κορυφαία εταιρεία πληροφορικής και ηγέτης στον χώρο της online προσέλκυσης πελατών, με αποκλειστικό προσανατολισμό στην αγορά των ΗΠΑ. Αναπτύσσουμε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με προηγμένες τεχνολογίες, σε ένα δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον. Το βασικό μας προϊόν είναι μια πλατφόρμα performance marketing για τη διαχείριση και βελτιστοποίηση διαφημίσεων, που επεξεργάζεται χιλιάδες αιτήματα το δευτερόλεπτο και διαχειρίζεται τεράστιους όγκους δεδομένων. Περιλαμβάνει σύστημα ανταλλαγής traffic, εργαλεία για publishers και λειτουργίες τύπου CRM.