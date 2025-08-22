Δεν αποχωρεί τελικά από τη χώρα μας η ισραηλινή BrainRocket, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία, με δεκαετή περίπου παρουσία στη Λεμεσό, έχει σημαντική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία, τόσο με τα άτομα που εργοδοτεί, όσο και με τα κτίρια που ενοικιάζει, όσο και με τη φορολογία που καταβάλλει στα κρατικά ταμεία.

Η είδηση για αποχώρηση της από την Κύπρο, προκάλεσε ανησυχία τόσο στους επιχειρηματικούς κύκλους, όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς δεν είχαν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους είχε ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Συγκεκριμένα, όπως είχε γίνει γνωστό, η εταιρεία, είχε αποφασίσει να μεταγκατασταθεί στην Ισπανία. Ωστόσο, όπως προκύπτει, αυτό δεν ισχύει.

Ειδικότερα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μετά την είδηση για φυγή της εταιρείας από την Κύπρο, υπήρξε παρέμβαση του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε συνάντηση με αξιωματούχους της εταιρείας. Εκεί δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, ότι δηλαδή η εταιρεία, δεν προτίθεται να αποχωρίσει από την Κύπρο. Αυτό που αποφασίστηκε, είναι η μεταφορά αριθμού προσωπικού στην Ισπανία, από το σύνολο των 1500 περίπου εργαζομένων, ωστόσο, τα άτομα αυτά θα αντικατασταθούν με ισάριθμους εργαζόμενους, όπως μας ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Η BrainRocket είναι εταιρεία κυρίως ισραηλινών συμφερόντων και έχει παρουσία στη Λεμεσό περίπου εδώ και μία δεκαετία. Ο όμιλος στον οποίον υπάγεται ασχολείται κυρίως με υπηρεσίες που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και συγκεκριμένα με online καζίνο. Η ίδια η BrainRocket προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με υποστήριξη σε διάφορες υπηρεσίες όπως διαδικτυακές πληρωμές, ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη παιχνιδιών και άλλα.

Για το σχετικό θέμα είχε προβεί χθες σε δηλώσεις ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, σε σχέση με την πληροφόρηση ότι, μεγάλη ξένη εταιρία που είχε εγκατασταθεί στην Κύπρο, θα μετεγκατασταθεί στην Ισπανία, είπε ότι εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, με τους ιδίους να προσπαθούν να κατανοήσουν αν οι αιτίες σχετίζονται με το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα ή είναι ανεξάρτητες από αυτό. Όπως τόνισε ο κ. Αντωνίου, «ο ρυθμός με τον οποίο μας εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων και εγκαθίστανται στην χώρα μας, είναι πάρα πολύ θετικός και μας επιτρέπει επίσης να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον». Τονίζει ωστόσο ότι είναι άλλο πράγμα να προσελκύσεις μια επιχείρηση και άλλο το λεγόμενο «after sales service», δηλαδή να φροντίσουμε και μετά με υποστήριξη και λύσεις στα προβλήματα.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε χθες και το ΚΕΒΕ, σημειώνοντας ότι η δημόσια συζήτηση για τόσο σοβαρά ζητήματα, χωρίς πλήρη και τεκμηριωμένη γνώση των πραγματικών αιτιών που οδηγούν μια εταιρεία σε μετεγκατάσταση, όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει αχρείαστες εντυπώσεις και να πλήξει το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες μας δηλώσεις και τοποθετήσεις, ειδικά όταν αυτές αφορούν στρατηγικής σημασίας επενδύσεις και εταιρείες με σημαντική συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση. Η αποσπασματική πληροφόρηση και η πρόωρη ερμηνεία γεγονότων μπορούν να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι επιχειρούν να αναδείξουν, επισημαίνει.