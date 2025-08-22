Το Agora 3.0, ένα στρατηγικό έργο υποδομής που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κόμβου έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, ενημερώνοντας για την πρόοδο του έργου.

Ψηφιακή καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη

Ο επικεφαλής του έργου, καθηγητής Κωνσταντίνος Ζάμπογλου, ανέδειξε τον στόχο του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου να γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδρυθεί Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ εγκαταστάθηκε υπερυπολογιστής με δυνατότητες ΤΝ για ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία ιατρικών δεδομένων.

Το Ινστιτούτο ήδη συνεργάζεται πιλοτικά με την Aria Health για εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, που θα βελτιώνει την επικοινωνία με τους ασθενείς, την πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες και την εξατομικευμένη φροντίδα.

Εμπορική αξιοποίηση και διεθνείς συνεργασίες

Ο Δρ. Ζάμπογλου εξήγησε ότι το έργο περνά στη φάση της εμπορικής αξιοποίησης, με το Agora 3.0 να εξελίσσεται σε κέντρο δοκιμών ΤΝ για ιατρικές συσκευές και διαγνωστικά εργαλεία. Στόχος είναι να προσφέρει στους Κύπριους ασθενείς πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως πύλη για διεθνείς εταιρείες ΤΝ που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ.

Η θυγατρική GMIC έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα σε Βουλγαρία, Σερβία, Γερμανία και ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Η Κύπρος στην παγκόσμια σκηνή

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης, η κυπριακή αποστολή θα συμμετάσχει στο ICC Global Business Summit στην Ινδία τον Σεπτέμβριο 2025, όπου θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας με την ARIA Matrix και το Tata Memorial Cancer Centre.

Ο Δρ. Σκουρίδης χαρακτήρισε την εμπορευματοποίηση «καταλύτη για την ανάπτυξη» της κυπριακής οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας την υγειονομική περίθαλψη.

Η συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα ενισχύει τον στόχο της Κύπρου να καταστεί παγκόσμιος κόμβος καινοτομίας στην υγεία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.