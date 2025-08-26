Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο χρώματα και δημιουργία, το Cyberness επιστρέφει στη σκηνή της Λεμεσού προσφέροντας μια νέα εμπειρία: το SIRENEUM. Η μαγική αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 23:00 στο Kolla Culture Factory, υπόσχοντας αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Ένας κόσμος εμπνευσμένος από το μυστήριο της θάλασσας ανοίγει τις πύλες του, εκεί όπου οι μαγευτικές σειρήνες των παραμυθιών ζωντανεύουν, τα όνειρα αναδύονται σαν κύματα και η τέχνη συναντά τη μουσική.

Οι επισκέπτες θα απολαύσουν:

Πάνω από 150 δημιουργούς & σχεδιαστές , με μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες



Pet-friendly χώρος , για να απολαύσετε τη βόλτα μαζί με τους τετράποδους φίλους σας



DJs & Live συγκροτήματα , που θα γεμίσουν τη βραδιά με ρυθμό και ενέργεια



Δημιουργικά εργαστήρια & δραστηριότητες , που θα δώσουν έμπνευση σε μικρούς και μεγάλους



Street food, που θα ολοκληρώσουν την εμπειρία με γεύσεις

Υπαίθρια παιχνίδια & παιδική ζώνη, για ατελείωτη διασκέδαση

Η είσοδος είναι ελεύθερη, κάνοντας το SIRENEUM μια γιορτή ανοιχτή και προσιτή για όλους.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Χώρος: Kolla Culture Factory, Λεμεσός – Φραγκλίνου Ρούζβελτ 45

Ώρα: 17:00 – 23:00

Είσοδος: Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το Kolla Culture Factory στο Instagram:



www.instagram.com/kolla.cy/