Με σεβασμό στις ανάγκες κάθε πελάτη, Γενικές Ασφάλειες και Eurolife υλοποιούν προγράμματα προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου υιοθετούν συμπεριληπτικό σχεδιασμό και εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό τους περιβάλλον – στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Γενικές Ασφάλειες και Eurolife δεσμεύονται να προσφέρουν εμπειρία ασφάλισης που είναι όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, ασφαλής και υποστηρικτική για όλους, με σεβασμό στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών τους και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για την προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα στα Καταστήματα

Ιδιωτικοί χώροι εξυπηρέτησης για εμπιστευτική και άνετη επικοινωνία.

Εγκαταστάσεις φιλικές σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σε πολλά καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

Εκπαίδευση προσωπικού για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Υποδοχή σκύλων-οδηγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και πιστοποιητικό στο κολάρο, με σεβασμό στους κανόνες συνοδείας.

Τα πλείστα έγγραφα που απευθύνονται σε πελάτες είναι διαθέσιμα σε μορφές συμβατές με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Επίσης, σύντομα θα προσφέρεται και η δυνατότητα διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, κατόπιν αιτήματος.

Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Οι ψηφιακές πλατφόρμες των δύο Ασφαλιστικών Εταιρειών σχεδιάστηκαν με γνώμονα την εύκολη πρόσβαση και την αυτονομία του χρήστη:

Customer Portal (Γενικές Ασφάλειες) και Myeurolife App / Myeurolife Portal (Eurolife): Πλήρως προσβάσιμες από screen readers. Καθαρή δομή και σαφείς επικεφαλίδες. Πλοήγηση με πληκτρολόγιο και υψηλή αντίθεση για χρήστες με προβλήματα όρασης.

Οι ιστοσελίδες των δύο Εταιρειών είναι επίσης προσβάσιμες, προσφέροντας ισότιμη ενημέρωση και δυνατότητες διαχείρισης των ασφαλιστικών αναγκών.

Στην ειδική σελίδα προσβασιμότητας τόσο των Γενικών Ασφαλειών όσο και της Eurolife, προσφέρονται αναλυτικά πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τα καταστήματα και τρόπους επικοινωνίας για αιτήματα ή σχόλια.

Μαζί, κάνουμε την ασφάλιση πιο συμπεριληπτική

Η προσβασιμότητα είναι μια δυναμική διαδικασία. Στις Γενικές Ασφάλειες και την Eurolife, ακούμε ενεργά όλους τους πελάτες μας και προσαρμοζόμαστε διαρκώς στις ανάγκες τους ώστε κανείς να μην νιώθει ότι λαμβάνει κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες.