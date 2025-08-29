Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έλαβε όλες τις εποπτικές εγκρίσεις για τη συγχώνευση με την Eurobank Cyprus, ανοίγοντας «ένα νέο κεφάλαιο» για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου. Βάσει του Νόμου περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων του 1997, την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Cyprus στην Ελληνική Τράπεζα.

Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λούης

Με τη συγχώνευση δημιουργείται ενιαίος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, με στόχο αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και στήριξη της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, προχωρά η αλλαγή επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Ltd σε Eurobank Limited, κίνηση που αποτυπώνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και την πελατοκεντρική προσέγγιση του ομίλου.

Στη δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λούης ανέφερε: «Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί έναν ιστορικό σταθμό για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και για όλους εμάς στον Όμιλο. Η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, τεχνογνωσία και δυναμική… Η νέα Eurobank Ltd δεν είναι απλώς μια αλλαγή επωνυμίας. Είναι η έκφραση ενός κοινού οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογική πρόοδο και ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση… Προτεραιότητά μας παραμένει η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή».