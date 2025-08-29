Πολυετές πρόγραμμα στήριξης σε διεθνείς και εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις

Με σταθερή δέσμευση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η XM επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνία, αναδεικνύοντας τις αξίες της αφοσίωσης, της αριστείας και της συνεχούς προόδου. Στηρίζοντας αθλητές όπως ο Άριστος Μιχαήλ και ο Γιάννης Αντωνίου, η XM λειτουργεί ως αρωγός των νέων γενεών που θέτουν υψηλούς στόχους και εργάζονται με συνέπεια για να τους κατακτήσουν.

Από τον κλασικό αθλητισμό μέχρι τις διεθνείς διοργανώσεις που προβάλλουν την Κύπρο παγκοσμίως, η XM, μέσα από τη διαχρονική της στήριξη, ενισχύει τον αθλητισμό και τη σημασία του για την κοινωνία.

Στήριξη στον πρωταθλητή του Judo Γιάννη Αντωνίου και τον πρωταθλητή Judo Άριστο Μιχαήλ

Η XM βρίσκεται στο πλευρό του Κύπριου πρωταθλητή Judo, κατηγορίας 100kg ανδρών, Άριστου Μιχαήλ, ενισχύοντας τις προσπάθειες του για κατάκτηση του μεγάλου του στόχου την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς 2028.

O Άριστος Μιχαήλ άρχισε να ασχολείται με το Τζούντο σε ηλικία 9 ετών, ενώ όνειρο του ήταν πάντα να ασχοληθεί επαγγελματικά με το άθλημα, εξασφαλίζοντας κάποια στιγμή συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε πολύ νεαρή ηλικία σήκωσε την Κυπριακή σημαία στο 2ο σκαλοπάτι του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Κύπελο νέων στην Πράγα, διάκριση την οποία πέτυχε και στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Κατάφερε να μπει στους 16 καλύτερους αθλητές της Ευρώπης, ενώ την ίδια χρονιά έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνες Grand Prix. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άριστος κατέκτησε σε ηλικία 20 ετών το Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανδρών και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αγώνες Grand Prix και Grand Slam. Σήμερα ο Άριστος συνεχίζει να διακρίνεται σε διεθνείς διοργανώσεις ως πρωταθλητής του judo εκπροσωπώντας την χώρα μας.

Η ΧΜ στηρίζει επίσης τον πρωταθλητή του Τζούντο Γιάννης Αντωνίου που πρόσφατα σήκωσε την Κύπρο ψηλά στο τατάμι του Rhine-Ruhr 2025, χαρίζοντας στην κυπριακή αποστολή στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες το πρώτο της μετάλλιο στη Γερμανία, και μάλιστα στην πιο βαριά κατηγορία, +100 κιλά!

O Γιάννης Αντωνίου, είναι επαγγελματίας Aθλητής του Judo. Σε ηλικία 18 ετών έχει ήδη καταφέρει να κάνει την Κύπρο μας υπερήφανη στο εξωτερικό με τις πολλαπλές διακρίσεις του. Σήμερα, ο Γιάννης Αντωνίου, είναι 27ος στον κόσμο στην κατηγορία του και ο μεγάλος του στόχος είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028.

6 χρόνια συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ

Πέραν της στήριξης στους δύο πρωταθλητές Judo, η XM διατηρεί εδώ και έξι χρόνια μια σταθερή συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ, ενισχύοντας τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Εφήβων & Νεανίδων. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη του κυπριακού στίβου και στην ανάδειξη νέων ταλέντων. Επιπλέον, η XM είναι ο μεγάλος υποστηρικτής του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων που διοργανώνεται από την ΚΟΕΑΣ για την τριετία 2025–2027, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον διεθνή αθλητικό χάρτη.

Στρατηγικός υποστηρικτής και του Beachpolistas World Tour η XM

Παράλληλα, η XM είναι στρατηγικός υποστηρικτής του Beachpolistas World Tour, σε συνεργασία με τον Υδάτινο Κόσμο, τη FAB Sportswear, την IB.WP.AS και τον Δήμο Λεμεσού, στο πλαίσιο των «Λεμεσίων». Πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό με διεθνές κύρος και πολυδιάστατη κοινωνική διάσταση, προβάλλοντας την Κύπρο ως κόμβο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ονομαστικός χορηγός και του XM Limassol Marathon

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου πλέον φέρει το όνομα XM Μαραθώνιος Λεμεσού – XM LIMASSOL MARATHON. Η διοργάνωση έχει αποκτήσει ένα πολύτιμο συνοδοιπόρο στρατηγικής συνεργασίας με την XM. Ο XM LIMASSOL MARATHON – XM ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ξεκίνησε επίσημα την πορεία της φετινής διοργάνωσης και έχει ορίσει το ραντεβού με όλους τους δρομείς, για τις 21-22 Μαρτίου 2026.

Για ακόμα μια χρονιά, η XM αποδεικνύει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της, επενδύοντας στους ανθρώπους και στις κοινότητες για ένα καλύτερο μέλλον. Για να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της XM, μπορείτε να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook: XM Culture, Instagram: @xmculture).