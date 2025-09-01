Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής του για στενή συνεργασία με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου, ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, επισκέφθηκετο SOZO Brain Center για να ενημερωθεί για τις ερευνητικές δραστηριότητες, τις κλινικές πρακτικές και τις διεθνείς συνεργασίες του οργανισμού στα πεδία της νευροδιαμόρφωσης και της ιατρικής με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Ο κ. Σκουρίδης φιλοξενήθηκε από τον CEO της SOZO, Matthew Παπαδόπουλος, και τον CEO της brain.space, Yair Levy, μαζί με την πολυεπιστημονική ερευνητική ομάδα της SOZO. Η επίσκεψη περιελάβανε παρουσιάσεις για τρέχοντα έργα, παγκόσμιες συνεργασίες και μια ζωντανή επίδειξη του «Brain Sensei», ενός κράνους νευροτεχνολογίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας είχε την ευκαιρία να δει αυτοπροσώπως πώς συλλέγονται, αναλύονται και μετατρέπονται σε χρήσιμες πληροφορίες για τους κλινικούς ιατρούς τα νευροφυσιολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Το ερευνητικό τμήμα της SOZO, που αποτελείται από περισσότερους από δέκα νευροεπιστήμονες και κλινικούς γιατρούς, επεξήγησε το έργο που επιτελεί στον κ. Σκουρίδη, επισημαίνοντας τις συνεισφορές του στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Τα ευρήματα της SOZO έχουν ήδη παρουσιαστεί σε παγκόσμια συνέδρια, όπως το World Congress of Neurology και το International Neuromodulation Society World Congress, ενώ προγραμματίζονται σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Το Κέντρο ενημέρωσε, παράλληλα, τον κ. Σκουρίδη για τα ιατρικά εκπαιδευτικά του προγράμματα. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 150 γιατροί από 14 χώρες έχουν εκπαιδευτεί στα πρωτόκολλα νευροδιαμόρφωσης της SOZO. Περισσότεροι από 60 κλινικοί γιατροί έχουν πιστοποιηθεί ως SOZO Fellows και εφαρμόζουν ενεργά αυτές τις θεραπείες στις δικές τους πρακτικές. Συνολικά, αυτό το δίκτυο έχει θεραπεύσει περισσότερους από 3.500 ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το SOZO Brain Center προωθεί τρεις στρατηγικούς πυλώνες για την υποστήριξη της παγκόσμιας συνεργασίας:

Κέντρο Κλινικών Δοκιμών (CTC), σύμφωνα με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, για την παραγωγή κλινικών στοιχείων για τις θεραπείες νευροδιαμόρφωσης.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με πιστοποίηση CME, η οποία επιτρέπει τη συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση κλινικών ιατρών σε όλο τον κόσμο.

Εργαστήρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τα οποία αφορούν την κατάρτιση των εκπαιδευτών για επέκταση της πρόσβασης σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω των SOZO Partnerships, ο οργανισμός έχει ιδρύσει κλινικές με κοινή επωνυμία στο Βερολίνο, τη Βιέννη, τη Μελβούρνη και την Αθήνα, ενσωματώνοντας τα πρωτόκολλα θεραπείας του στην τοπική ιατρική πρακτική. Παράλληλα, η SOZO έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αναπτύξει πράκτορες ΤΝ (AI Agents) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Με το πέρας της επίσκεψης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Δημήτρης Σκουρίδης δήλωσε: «Το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου συνεχίζει να ενισχύεται μέσω του έργου επιστημόνων, κλινικών ιατρών και επιχειρηματιών που προωθούν λύσεις με παγκόσμιο αντίκτυπο. Η επίσκεψή μου στο SOZO Brain Center μου προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται στην Κύπρο, τις διεθνείς συνεργασίες που δημιουργούνται και τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία συμβάλλει στην ευρύτερη επιστημονική και ιατρική κοινότητα».

Ο κ. Σκουρίδης πρόσθεσε ότι «είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως χρησιμοποιείται η ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εδώ στην Κύπρο. Η δέσμευση της SOZO για την ανάπτυξη τεχνολογιών, όπως η Agentic AI στο πλαίσιο ιατρικών πρωτοκόλλων, και οι ευρύτερες επενδύσεις των κυπριακών εταιρειών καινοτομίας στην ανάπτυξη ισχυρών δυνατοτήτων Ε&Α αντικατοπτρίζουν το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου για την περίοδο 2024-2026».

Ο CEO του SOZO Brain Center, Matthew Παπαδόπουλος, σημείωσε: «Ήταν ιδιαίτερη τιμή μας να καλωσορίσουμε τον Επικεφαλής Επιστήμονα και να του παρουσιάσουμε την πρόοδο που έχει επιτύχει η ομάδα μας. Στο SOZO, προωθούμε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα ΤΝ με το brain.space, δημιουργώντας παγκόσμια πρότυπα στη νευροδιαμόρφωση και χτίζοντας ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευμένων γιατρών που ήδη μεταμορφώνουν τη φροντίδα των ασθενών. Με κλινικές δοκιμές, νέες κλινικές με κοινή επωνυμία σε μεγάλες πόλεις και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με πιστοποίηση CME, επεκτείνουμε την καινοτομία από την Κύπρο στον κόσμο». Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε, ενθουσιασμένος που συμμετέχει αυτό το ταξίδι, καθώς όπως είπε «εργαζόμαστε για να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανοούνται και αντιμετωπίζονται οι νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του Επικεφαλής Επιστήμονα για ενεργή υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας, την προώθηση της εμπορευματοποίησης και την ενίσχυση διεθνών συνεργασιών. Μέσω της συνεργασίας με οργανισμούς όπως το SOZO Brain Center, ο κ. Σκουρίδης αναδυκνεύει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου στη διαμόρφωση της παγκόσμιας καινοτομίας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι η ερευνητική αριστεία μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία.