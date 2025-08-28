Ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης με βάση την καινοτομία.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονα, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και του Invest Cyprus. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς όπως η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία, καθώς και η ενδυνάμωση των κυπριακών επιχειρήσεων ώστε να αναπτυχθούν διεθνώς.

Ο κ. Σκουρίδης τόνισε ότι η συνεργασία «αντανακλά την κοινή δέσμευση να μετατρέψουμε την Κύπρο σε πόλο έλξης επενδύσεων με βάση την καινοτομία, ενώνοντας δυνάμεις με τον Invest Cyprus και χτίζοντας γέφυρες με επενδυτές και το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας».

Από την πλευρά του, ο κ. Ταννούσης υπογράμμισε ότι η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου ως πύλη προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας τη δημιουργία «συνεργασιών με μεγάλο αντίκτυπο» και την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτόμες εταιρείες.

Η συνεργασία, που βασίζεται σε ένα έτος κοινών δράσεων, ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως ελκυστικού κέντρου τεχνολογίας, καινοτομίας και Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α). Παράλληλα, διευκολύνει επαφές με ξένες επιχειρήσεις, παρέχει υποστήριξη σε επενδυτές και ανοίγει δρόμο για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων του ΙδΕΚ, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.