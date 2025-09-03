Το τελευταίο σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, στο ξενοδοχείο Elias Beach στη Λεμεσό, πραγματοποιήθηκαν δύο Παγκύπρια Πρωταθλήματα Σκακιού, με την υποστήριξη της Freedom24. Ο International Master Artem Sadovsky κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Rapid, ενώ ο επί εφτά φορές εθνικός πρωταθλητής Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης αναδείχθηκε νικητής στο Blitz. Η τύχη των χρυσών μεταλλίων κρίθηκε στις μεταξύ τους παρτίδες. Οι νεαροί σκακιστές αγωνίστηκαν ισάξια με τα φαβορί, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχαν παίκτες από 12 χώρες.

Από τον Andrey Avsitidiysky

Χρόνος σκέψης

Rapid: 10 λεπτά ανά παρτίδα + 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση

Blitz: 3 λεπτά ανά παρτίδα + 2 δευτερόλεπτα ανά κίνηση

Ο τελικός του πρώτου τουρνουά εξελίχθηκε σε ένα αληθινό θρίλερ με καταιγιστική πλοκή. Πριν από τον τελευταίο γύρο, τρία μέλη της κυπριακής ομάδας –ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, ο Αλέξανδρος Ισαακίδης και ο Ραφαήλ Αντωνίου– είχαν συγκεντρώσει επτά βαθμούς από τους οκτώ δυνατούς. Φαινόταν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάταξή τους, όμως και οι τρεις πρωτοπόροι ηττήθηκαν. Τελικά, επτά σκακιστές ισοβάθμησαν με επτά βαθμούς και η πρώτη θέση κρίθηκε στα επιπλέον κριτήρια κατάταξης.

«Και οι τρεις ήθελαν να νικήσουν, καθώς δεν ήταν σίγουροι ότι μια ισοπαλία θα αρκούσε για το χρυσό. Στο τέλος, πήραν ρίσκο. Για μένα ήταν πιο εύκολο – ήξερα ότι χρειαζόμουν μόνο μια νίκη με τα μαύρα. Έπαιξα την πιο ριψοκίνδυνη επιλογή απέναντι στον Kostya. Το ρίσκο απέδωσε. Δεν είχα έρθει στο τουρνουά στην καλύτερη φόρμα: δεν είχα παίξει για πολύ καιρό, δούλευα και δεν κοιμόμουν αρκετά. Κατάφερα να αντέξω στις σημαντικές παρτίδες και είχα και την τύχη με το μέρος μου στο τέλος», δήλωσε ο Artem Sadovsky.

Σύμφωνα με τον νικητή, δεν υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Rapid. Εκτός από τους τρεις Κύπριους σκακιστές, οι «υπέροχοι επτά» περιλάμβαναν παίκτες από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουαλία. Ταυτόχρονα, όλοι τους ηττήθηκαν σε δύο παρτίδες από τις εννέα, γεγονός που δείχνει τη σημαντική άνοδο του επιπέδου των Κύπριων παίδων και εφήβων.

Το Πρωτάθλημα Blitz αποδείχθηκε πολύ πιο προβλέψιμο. Τέσσερις γύρους πριν από το τέλος, ο Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης είχε προβάδισμα ενός βαθμού από τους πλησιέστερους αντιπάλους του. Ο Master της FIDE κατάφερε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα και ολοκλήρωσε με 12 βαθμούς στους 13 δυνατούς.

«Κατά τη γνώμη μου, η καθοριστική παρτίδα ήταν στον ένατο γύρο απέναντι στον Artem Sadovsky. Στις τελευταίες μου συναντήσεις μαζί του δεν είχα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή τη φορά όμως κατάφερα να νικήσω. Μετά από αυτό, ένιωσα ότι η νίκη στο τουρνουά ήταν κοντά. Στις υπόλοιπες τέσσερις παρτίδες, ήταν σημαντικό να παίξω όσο πιο προσεκτικά γινόταν».

Τα πρωταθλήματα διοργανώθηκαν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Σκακιού με την υποστήριξη του γενικού της χορηγού, Freedom24. Και οι δύο νικητές έμειναν εντυπωσιασμένοι από την εξαιρετική οργάνωση των δύο τουρνουά, και ιδιαίτερα από την απίστευτη τήρηση του προγράμματος, κάτι ασυνήθιστο για την Κύπρο – όλες οι αναμετρήσεις ξεκίνησαν ακριβώς στην ώρα τους.

«Ναι, έχουμε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο: το πρόγραμμα τηρείται αυστηρά – όχι μόνο οι παρτίδες, αλλά και το μεσημεριανό γεύμα», δήλωσε με χαμόγελο ο Γιώργος Αμβροσιάδης, πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Λεμεσού. «Έμεινα ικανοποιημένος από την ισχυρή σύνθεση των συμμετοχών. Στο τουρνουά Rapid συμμετείχαν 64 σκακιστές και στο Blitz 51. Αντιπροσώπευσαν 12 ομοσπονδίες: εκτός από την Κύπρο, την Αυστρία, τη Λευκορωσία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ινδία, την Ισπανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ουκρανία, την Ουαλία και την Εσθονία».

Evgenii Tiapkin, εκτελεστικός διευθυντής της Freedom24: «Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Σκακιού (ΚΥΣΟ), είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Rapid και Blitz. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες να συμμετέχουν σε αυτά τα τουρνουά. Για τη νέα γενιά, τέτοιες διοργανώσεις δεν αποτελούν μόνο μια ευκαιρία να αποδείξουν τις ικανότητές τους στη σκακιέρα, αλλά και ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του χαρακτήρα τους. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών ενισχύει το σκάκι στην Κύπρο και εμπνέει τους νέους να κατακτήσουν νέες κορυφές».

Φωτογραφίες από τον Mark Bryan