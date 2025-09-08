Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ανακοινώνει τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους νέους κτηματομεσίτες. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στις 16:30 στο Pavilion στη Λευκωσία.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, επισημαίνει ότι: «Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται με βάση το άρθρο 11(1)(α)(v) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υποψήφιος για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών κατέχει επαρκείς γνώσεις αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Δημοκρατίας. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη».

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα με κλειστές σημειώσεις και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις πρόνοιες των Νομοθεσιών που παρατίθενται πιο κάτω:

O περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ.224.

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_224/full.html )

O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος Αρ. 9 του 1965.

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1965_1_9/full.html )

Ο Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, Τέλη και Δικαιώματα Νόμος, Κεφ. 219.

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_219/full.html )

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (Ν. 81(I)/2011).

(http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2011_1_081.pdf )

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96).

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_96/full.html )

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (90/1972).

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1972_1_90/full.html )

Ο Περί Κτηματομεσιτών Νόμος του 2010 (71(I)/2010).

(http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2010_1_71/full.html )

Δικαίωμα να παρακαθίσει στις εξετάσεις έχει πρόσωπο το οποίο θα υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στο Συμβούλιο μέχρι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στις 2μ.μ., καταβάλλοντας τέλος ύψους €100 και νοουμένου ότι κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 11(1) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, δηλαδή να είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο:

είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους·

δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης·

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή, σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί με βάση τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου·

τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο δίπλωμα που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του αυτού εκπαιδευτικού επιπέδου σε συναφή προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θέματα και έχει συμπληρώσει στη Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών:

Νοείται ότι ο κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους στα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο θεωρείται ότι κατέχει τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται από την υποπαράγραφο αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματoμεσιτών Κύπρου στο τηλέφωνο 22666377.