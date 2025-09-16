Τη νέα εποχή της Eurobank Limited, με μήνυμα προς όλους ότι η νέα τράπεζα δεν θα πειραματιστεί με χρήματα που δεν της ανήκουν, παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Μιχάλης Λούης.

Τόνισε ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν με σοβαρότητα, «επειδή έχουμε ευθύνη απέναντι στους πελάτες, μετόχους, το τραπεζικό σύστημα και την κοινωνία».

Στο πλαίσιο χθεσινής διάσκεψης Τύπου, ο κ. Λούης υπέδειξε ότι όλες οι κυπριακές τράπεζες είναι σήμερα καλά κεφαλαιοποιημένες, με ψηλή ρευστότητα, γεγονός που αντανακλάται και στο χαμηλό κόστος δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου είναι τρίτο στην κατάταξη, μετά την απόδοση του γερμανικού και ολλανδικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καλή κατάσταση της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πορεία του δημόσιου χρέους αλλά στάθηκε με προβληματισμό στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, κάτι που όπως είπε αν και υπάρχει βελτίωση εξακολουθεί και βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα.

Τώρα, ως προς τη συγχώνευση που έγινε πράξη, ο κ Λούης σημείωσε ότι η 1η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε ορόσημο για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, η διαδικασία κύλησε ομαλά και υλοποιήθηκε με επιτυχία, χωρίς να επηρεαστεί η καθημερινότητα των πελατών. Ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να προχωρήσει η παράλληλη εισαγωγή της μετοχής της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και να γίνεται διπλή διαπραγμάτευση (dual listing) με το ΧΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος επανέλαβε ότι η Eurobank βρίσκεται πολύ κοντά στο άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία, με στόχο ινδικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως βάση για την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος είναι, υπέδειξε, η προσέλκυση εταιρειών τεχνολογίας αλλά και μεγάλων ομίλων με εξωστρεφή χαρακτήρα, οι οποίοι μετά το Brexit αναζητούν εναλλακτικές λύσεις εντός της ΕΕ για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Για τη συγχώνευση και το λειτουργικό κομμάτι αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Χάρης Χαμπάκης. Τόνισε ότι η ανακοίνωση των χρονικών οροσήμων για την ένωση των δύο τραπεζών, τον περασμένο Μάρτιο, ενείχε σημαντικό ρίσκο, αλλά γνωρίζαμε τις δυνατότητες μας.

Ανακοινώσαμε ότι θα ενώσουμε τις δύο τράπεζες χωρίς να το καταλάβετε, νομίζω το πετύχαμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η συγχώνευση, όπως εξήγησε, ήταν ένα πολυδιάστατο έργο που αφορούσε εποπτικές εγκρίσεις, ενημέρωση πελατών και προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το εγχείρημα. Σημείωσε ότι 15 καταστήματα λειτουργούν ήδη σε καθεστώς Branch-in-Branch (8 της Eurobank και 7 της Ελληνικής Τράπεζας), μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους ενοποίησης του δικτύου.

Ο κ. Χαμπάκης ανέφερε επίσης ότι σχεδιάζεται ολική ανακαίνιση του δικτύου καταστημάτων την επόμενη διετία, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη που θα συνάδει με τα πρότυπα του ομίλου της Eurobank.

Από τα πλάνα για την επόμενη μέρα της παρουσίας της Eurobank Ltd στην τραπεζική αγορά, από τα οποία θα επωφεληθούν οι πελάτες της τράπεζας αλλά και η οικονομία, δεν απουσιάζει και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου του προσωπικού, μετά την ένωση δυο τραπεζών και πέντε ασφαλιστικών εταιρειών. Όπως εξήγησε ο κ. Λούης, η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία να καταλήξει πόσους εργαζόμενους μπορεί να απασχολεί, με την προοπτική η μείωση να επέλθει κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες, με την σχετική ανακοίνωση του σχεδίου. Σχετικά με το ζήτημα ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον τραπεζικό τομέα και το αίτημα που θέτει μεταξύ άλλων η ΕΤΥΚ, όπως η τετραήμερη εργασία, ο κ.Λούης ανέφερε το παράδειγμα του Λουξεμβούργου, Δηλαδή οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται τέσσερις μέρες, με σχετική μείωση του μισθού.