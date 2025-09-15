Η παρουσίαση των μεγεθών της Eurobank Ltd, η ενοποίηση των εργασιών, η εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και αναφορές στο θετικό οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου ήταν το κεντρικό περίγραμμα της σημερινής ενημέρωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Μιχάλη Λούη, παρουσία της ανώτατης διευθυντικής ομάδας.

Από τις ερωτήσεις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το τι θα γίνει με το προσωπικό, μετά την ενοποίηση των δυο τραπεζών (Ελληνικής και Eurobank Cyprus) αλλά και πέντε ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο κ. Λούης ως γενική τοποθέτηση έδωσε την απάντηση ότι τα σχέδια εθελούσιας εξόδου θα υπάρχουν for ever και υπέδειξε ότι θα υπάρξει μείωση του προσωπικού αλλά είναι κάτι που θα γίνει αφού πρώτα η διοίκηση της τράπεζας μιλήσει με την συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων, την ΕΤΥΚ.

Ως προς το χρονικό ορίζοντα για το νέο σχέδιο, ο διευθύνων σύμβουλος έδωσε ορίζοντα 12 μηνών και αφού προηγηθούν όλες οι διαβουλεύσεις με την ΕΤΥΚ.

Για το θέμα ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης των τραπεζικών υπαλλήλων και τον διάλογο που υπάρχει μεταξύ ΕΤΥΚ και Εργοδοτικού Συνδέσμου ανέφερε ότι είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο ερώτημα αν θέλουν οι εργαζόμενοι της πρώην Eurobank Cyprus να γίνουν μέλη της ΕΤΥΚ (550 υπάλληλοι δεν είναι οργανωμένοι στη συντεχνία) ο κ. Λούης εξέφρασε την άποψη ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων να αποφασίσουν να γίνουν μέλη, τονίζοντας ότι είναι θέμα δικό τους.

Ως προς τα μεγέθη της νέας τράπεζας, τα μεικτά δάνεια ήταν €8,9 δισ. τον Ιανουάριο του 2025 από €8,9 δισ. τον Δεκέμβριο του 2024, οι καταθέσεις πελατών €23,3 δισ., ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 34% και ο μέσος όρος τραπεζών της ΕΕ 16,2%, Ο δείκτης ΜΕΔ προς δάνεια 2,3%, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,5% και ο δείκτης κόστος προς έσοδα 34,8%.