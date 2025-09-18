Πέντε Κυπριακές εταιρείες ανάμεσα στις 100 που θα βραβευτούν Ευρωπαϊκά:

έχουν καταφέρει να ενταχθούν στην λίστα Small & Medium Best Workplaces™ in Europe 2025 που έχουν ανακοινωθεί από το Great Place To Work®.

«Πολλές φορές τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν τις επιδόσεις Ευρωπαϊκών χωρών σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν μας κάνουν περήφανους. Μια εξαίρεση είναι οι επιδόσεις Κυπριακών εταιριών σε ότι αφορά την ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος όπως αυτή αξιολογείται από το Great Place to Work. Συγχαίρουμε αλλά και ευχαριστούμε τις εταιρίες αυτές που μας κάνουν περήφανους» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Great Place To Work® Cyprus, Kυριάκος Ιακωβίδης.

1.5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, από 3 χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις της Ευρώπης, συμμετείχαν στις έρευνες προσωπικού που διεξάγει το Great Place To Work®. Προϋπόθεση για να είναι μια εταιρεία υποψήφια για αυτή την διάκριση ήταν η ένταξη της στην εθνική λίστα Best Workplaces™ της χώρας του 2024. Το μοναδικό στη συνέχεια κριτήριο για την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Λίστα ήταν τα αποτελέσματα τους στην Έρευνα Προσωπικού του Great Place To Work® το Trust Index©.

«Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει κτίσει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής δέσμευσης αν δεν το δηλώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι της. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Great Place To Work® και αυτή είναι που έχει κατατάξει τις 5 αυτές Κυπριακές επιχειρήσεις στη λίστα των 100 αυτών εταιρειών της Ευρώπης» εξήγησε ο Κυριάκος Ιακωβίδης.

Από πλευράς του, ο Michael Bush, Global CEO του Great Place To Work® δήλωσε,

«Συγχαρητήρια στις 100 εταιρείες που έχουν πετύχει αυτή τη διάκριση. Παρόλες τις πολλαπλές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό προς τους εργαζομένους περιβάλλον. Έχουν κτίσει θεμέλια εμπιστοσύνης που είναι προϋπόθεση επιτυχίας για το μέλλον.»

Οι κορυφαίες 10 εταιρείες της Ευρωπαϊκής Λίστας είναι:

Castra AB willhaben internet service GmbH & Co KG Bending Spoons mnemonic comprei Reinraum-Handel- und Schulungs GesmbH Blue Bricks Mind Source VELA Redarbor Abakion

ECOMMBX

Scorewarrior

Vassos Eliades Ltd

UCLan Cyprus

European University Cyprus

Μπορείτε να δείτε την ολοκληρωμένη λίστα με τις καλύτερες 100 εταιρείες της Ευρώπης εδώ.

Το Great Place to Work® είναι ένας διεθνής οργανισμός με ερευνητικά εργαλεία αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος επιχειρήσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας υψηλής δέσμευσης και υψηλής απόδοσης των εργαζομένων. 15,000 εταιρείες σε 90 χώρες χρησιμοποιούν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες μας και διεκδικούν πιστοποίηση Great Place to Work®.