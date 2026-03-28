Ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Ματάις Βάουτερ Κνολ προεδρεύει της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής στο φετινό 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος.

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του φετινού φεστιβάλ συγκροτείται από εξέχουσες προσωπικότητες του προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου, φέρνοντας μαζί δημιουργούς, παραγωγούς, επιμελητές και επαγγελματίες με πολυεπίπεδη εμπειρία και διαφορετικές οπτικές.

Παράλληλα, το φεστιβάλ ενισχύει για ακόμη μία χρονιά τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του χαρακτήρα, παρουσιάζοντας μια σειρά από εξειδικευμένα masterclasses και εργαστήρια με τη συμμετοχή διεθνών δημιουργών, όπως η Ελέτρα Φιούμι, η Χριστίνα Λαζαρίδη, ο Μάνθος Σαρδής και οι Λουσίντα Σάισον, Ζουλιέτ Μεναζέ και Αλεξάνδρα Μόνταγκ, προσφέροντας ουσιαστική επαφή με τις σύγχρονες πρακτικές της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής είναι ο Ολλανδός Ματάις Βάουτερ Κνολ (Ολλανδία), ο οποίος από το 2021 ηγείται της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ προηγουμένως υπήρξε για περισσότερα από 12 χρόνια βασικό στέλεχος της Berlinale, ως επικεφαλής του Berlinale Talents και στη συνέχεια ως διευθυντής του European Film Market.

Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι:

η Μελάνιε Μπλόκσντορφ (Γερμανία), παραγωγός με σημαντικές διεθνείς συμπαραγωγές, όπως το βραβευμένο με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες Compartment No. 6 και το Natural Light το οποίο απέσπασε την Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου

(Γερμανία), κινηματογραφικών προγραμμάτων και μακροχρόνιο στέλεχος του Berlinale Forum με καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη ανεξάρτητων φωνών, η Χριστίνα Λαζαρίδη (Ελλάδα/ ΗΠΑ), υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος με σημαντική παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, συνιδρύτρια του Cine Qua Non Lab και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Graduate Film Division του Πανεπιστημίου Κολούμπια

Η επιτροπή θα αξιολογήσει συνολικά 12 ταινίες (8 διεθνείς και 4 κυπριακές) στο διαγωνιστικό τμήμα Glocal Images, αναδεικνύοντας έργα που αντανακλούν τις σύγχρονες τάσεις του κινηματογράφου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 25 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της τελετής λήξης.

Στην τελετή απονομής θα απονεμηθούν:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, συνοδευόμενο από το ποσό των των €6000

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €4000 και επιπλέον υπηρεσίες παραχώρησης του The Studio (προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS)

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, συνοδευόμενο από το ποσό των €3000

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, συνοδευόμενο από το ποσό των €1000, μία προσφορά της Caretta Films

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Κυπριακή Ταινία, που συνοδεύεται από υπηρεσίες μεταπαραγωγής Post Production Cinema and Platform Mastering Services αξίας €7000, προσφορά της εταιρείας Authorwave.

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για Κυπριακή Ταινία, συνοδευόμενο από το ποσό των €2000, προσφορά του Δήμου Λεμεσού

Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο επίσημο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα και το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν αυτομάτως και το Βραβείο Κοινού, το οποίο απονέμεται βάσει της αξιολόγησης των θεατών μετά από κάθε προβολή και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €2000 που χορηγεί η Breaking Wave productions.

Masterclasses φέρνουν διεθνή τεχνογνωσία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και φέτος στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από τα masterclasses και εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Σχεδιασμένα για σκηνοθέτες, σεναριογράφους, διευθυντές φωτογραφίας, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου και σε όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και θέλουν να εξερευνήσουν μια νέα του πτυχή του, τα εργαστήρια προσφέρουν μια πολύτιμη ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν άμεσα με καταξιωμένους επαγγελματίες και να εξερευνήσουν βασικές πτυχές της σύγχρονης κινηματογραφικής δημιουργίας — από τις νέες τεχνολογίες έως τη σεναριακή ανάπτυξη και το post-production.

Το εντατικό διήμερο εργαστήριο AI Cinema με την Ελέτρα Φιούμι εξερευνά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία εικόνας και αφήγησης, μέσα από πρακτική ομαδική δουλειά και προβληματισμό γύρω από την αισθητική και την ηθική της νέας τεχνολογίας. Η Φιούμι είναι σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ, πρωτοπόρος του AI cinema και ιδρύτρια της Fiumi Studios στο Λουγκάνο. Δώδεκα επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε μικρές ομάδες, ακολουθώντας μια πρακτική διαδικασία δημιουργίας: από την ανάπτυξη της ιδέας και τον οπτικό πειραματισμό έως τη δημιουργία εικόνων, την εμψύχωση σκηνών και τη σύνθεση μιας σύντομης ταινίας με τη χρήση εργαλείων AI.

Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Απριλίου, CYENS Centre of Excellence, Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου.

Στο ολοήμερο masterclass The Rewriting Mind, η υποψήφια για Όσκαρ σεναριογράφος Χριστίνα Λαζαρίδη και διεθνώς αναγνωρισμένη ειδικός στη δομή αφήγησης εστιάζει στη διαδικασία της επανεγγραφής σεναρίου, αναλύοντας τρόπους ενίσχυσης της δραματουργίας και της εξέλιξης χαρακτήρων μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Κυριακή 19 Απριλίου, Οίκημα Ένωσης Σκηνοθετών, Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου.

Το εργαστήριο χρωματικής επεξεργασίας εικόνας Let’s Grade! με τον Μάνθο Σαρδή προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής εικόνας, από τη διεύθυνση φωτογραφίας έως το τελικό color grading, συνδυάζοντας πρακτικό εργαστήριο και ανοιχτό masterclass. Ο Μάνθος Σαρδής είναι colourist με έδρα την Αθήνα και περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στο post-production. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Το εργαστήριο ξεκινά με πρακτική επίδειξη στα studios της Copper Island, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοικτό προς το κοινό masterclass στο Θέατρο Ριάλτο.

Τετάρτη 22 Απριλίου, Copper Island Post Production Facilities/ Θέατρο Ριάλτο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου.

Τέλος, το εργαστήριο εργαστήριο υποκριτικής και casting One Minute Monologue με τις διεθνώς αναγνωρισμένες casting directors Λουσίντα Σάισον (Βρετανία), Ζουλιέτ Μεναζέ (Γαλλία) και Αλεξάνδρα Μόνταγκ (Γερμανία) επικεντρώνεται στην υποκριτική μπροστά στην κάμερα και τη διαδικασία casting, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματικό πλαίσιο. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με δημόσια παρουσίαση των μονόλογων στο Ζήνα Πάλας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Δευτέρα 20 Απριλίου, ARTos/ Ζήνα Πάλας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου.

Με το συνδυασμό καλλιτεχνικού προγράμματος και ουσιαστικής εκπαίδευσης, το Cyprus Film Days συνεχίζει να λειτουργεί όχι μόνο ως φεστιβάλ προβολών αλλά και ως ενεργό πεδίο συνάντησης, εξέλιξης και ανταλλαγής για τη σύγχρονη κινηματογραφική κοινότητα.

Η 24η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17–25 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Ζήνα Πάλας στη Λευκωσία.