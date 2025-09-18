Η ελληνική αγορά ακινήτων αποκτά για πρώτη φορά μια ενιαία και «έξυπνη» εικόνα, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Ask Wire με το Plot.gr. Η σύμπραξη δημιουργεί τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων ακινήτων στη χώρα, με περισσότερες από 500.000 αγγελίες – 350.000 από το Plot.gr και 180.000 από την Ask Wire, οι οποίες εμπλουτίζονται με καθημερινές ενημερώσεις για πλειστηριασμούς και ακίνητα από ανακτήσεις.

Τι αλλάζει στην αγορά

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο τον όγκο των δεδομένων, αλλά και τον τρόπο που αυτά μετατρέπονται σε χρήσιμη και στοχευμένη πληροφόρηση:

Μεσίτες : αγγελίες με στατιστικά γειτονιάς , δείκτες ρευστότητας και τάσεις τιμών , που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, μειώνουν τον χρόνο κλεισίματος και προσφέρουν νέο υλικό marketing.

: αγγελίες με , και , που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, μειώνουν τον χρόνο κλεισίματος και προσφέρουν νέο υλικό marketing. Ιδιώτες : μέσω του Edge της Ask Wire έχουν πρόσβαση σε τιμές , τάσεις αγοράς , αλλά και κρίσιμες πληροφορίες για περιβαλλοντικούς κινδύνους και την ενεργειακή απόδοση ακινήτων.

: μέσω του έχουν πρόσβαση σε , , αλλά και κρίσιμες πληροφορίες για και την ακινήτων. Τράπεζες & χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί : ακριβέστερες αποτιμήσεις , real-time παρακολούθηση και κανονιστική συμμόρφωση .

: ακριβέστερες , και . Developers: σαφέστερη εικόνα για την απορροφητικότητα περιοχών, τα μεγέθη κατοικιών που πωλούνται γρηγορότερα και τον καλύτερο σχεδιασμό έργων.

Δηλώσεις

Ο Παύλος Λοΐζου, CEO της Ask Wire, τόνισε:

«Η Ask Wire συλλέγει και αναλύει δεδομένα για να προσφέρει διαφάνεια σε τράπεζες, επενδυτές και ασφαλιστικές. Με το Plot.gr, οι αγγελίες μετατρέπονται σε εργαλείο λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας την ακρίβεια και την κατανόηση των τάσεων της αγοράς».

Ο Γρηγόρης Τσαγκαλίδης, συνιδιοκτήτης του Plot.gr, σημείωσε:

«Η εμπειρία μας από το Car.gr μας οδήγησε στη δημιουργία του Plot.gr, που πλέον συγκεντρώνει 350.000 αγγελίες ακινήτων από ιδιώτες και μεσίτες. Με τη συνεργασία με την Ask Wire, προχωρούμε σε καινοτόμα projects που θα βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και θα ενισχύσουν τόσο τον ιδιώτη όσο και τον επαγγελματία».