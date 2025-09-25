Ξεκίνησε να καρπώνεται τα οφέλη από την τελευταία επενδυτική της απόφαση η Demetra Holdings, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στις οικονομικές της καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα, η Demetra Holdings τον Μάρτιο του 2025 είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε μια επένδυση 30,5 εκατομμυρίων ευρώ, αγοράζοντας εννιαόροφο κτήριο που βρίσκεται σε προνομιακή περιοχή της Λευκωσίας. Επρόκειτο για το κτήριο που στεγάζει τα γραφεία της PwC στην Κύπρο.

Μάλιστα, η εν λόγω εξαγορά είχε συζητηθεί ευρέως στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, αφού είχε καταγραφεί ως η ακριβότερη πώληση ακινήτου στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2025 και μία από τις υψηλότερες και μεγαλύτερες πωλήσεις παγκύπρια.

Η τότε απόφαση της Demetra Holdings έχει ήδη ξεκινήσει να αποδίδει, αφού, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025, που δημοσιοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το Συγκρότημα καταγράφει για τη συγκεκριμένη περίοδο καθαρά έσοδα από ενοίκια ύψους 1.211.957 ευρώ, αυξημένα κατά 122,6% σε σύγκριση με τα 544.417 ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Αναφέρεται σχετικά: «Όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων, τα καθαρά έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε €1.211.957, αυξημένα κατά 122,6% σε σύγκριση με τα €544.417 του πρώτου εξαμήνου του 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην απόκτηση από το Συγκρότημα εννιαόροφου κτιρίου με γραφειακούς χώρους, αξίας περίπου €30,5 εκατομμυρίων, τον Μάρτιο του 2025».

Επί της ουσίας, αποδεικνύεται πως η επιχειρηματική απόφαση της Demetra να επενδύσει στο συγκεκριμένο ακίνητο τής έχει εξασφαλίσει σταθερά υψηλά έσοδα για μια μακρά περίοδο.

Πάνω από μισό δισ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το Συγκρότημα κατέγραψε καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ύψους 10.226.927 ευρώ (5,11 σεντ ανά μετοχή), σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους 39.037.685 ευρώ (19,52 σεντ ανά μετοχή) την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα αποτελέσματα του 2024 περιλάμβαναν ποσό 40.323.512 ευρώ, που αφορούσε το μερίδιο κέρδους από τη συμμετοχή του Συγκροτήματος στην Ελληνική Τράπεζα.

Να σημειωθεί πως στις 30 Ιουνίου 2025, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 529.584.491 ευρώ σε σχέση με 509.952.365 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Απογειώθηκαν τα κέρδη στο ΧΑΚ

Η Demetra δεν είδε αύξηση μόνο στα έσοδα από τα ενοίκια αλλά και από τις μετοχές, στις οποίες οφείλεται μεγάλο μέρος του κέρδους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συμμετοχές του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους απέφεραν κέρδος 7.961.232 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 350.860 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από μερίσματα είναι σημαντικά μειωμένα, 940 ευρώ έναντι 685.924 ευρώ, λόγω χρονικής διαφοράς στην αναγνώρισή τους.

Αντίθετα, τα έσοδα από τόκους κατέγραψαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 3.314.976 ευρώ σε σχέση με 108.274 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024, λόγω της απόδοσης σε τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά ισοδύναμα που προέκυψαν από την πώληση της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται πως η πώληση των μετοχών της στην Ελληνική Τράπεζα άγγιξε τα 426 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2025, η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 255,04 σεντ, έναντι 249,92 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, καταγράφοντας αύξηση 2%.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 1.147.775 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 53,9% σε σύγκριση με €746.032 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μη συνήθη νομικά και επαγγελματικά έξοδα που αφορούν την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και σε έξοδα που αφορούν την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα του Συγκροτήματος κατέγραψαν επίσης σημαντική αύξηση της τάξης του 138,0% και ανήλθαν σε 602.901 ευρώ σε σχέση με 253.329 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2024. Η αύξηση, σύμφωνα με την Demetra, οφείλεται στη σύναψη νέων δανειακών διευκολύνσεων ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.