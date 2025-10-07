Η Aleph, παγκόσμιο δίκτυο ειδικών στη ψηφιακή επικοινωνία και στα συστήματα πληρωμών, ανακοίνωσε την επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της με το Reddit, το οποίο διαθέτει πάνω από 100.000 κοινότητες και περισσότερους από 110 εκατ. ενεργούς χρήστες ημερησίως.

Με βάση τη νέα συμφωνία, η Aleph αναλαμβάνει ως αποκλειστικός διαφημιστικός συνεργάτης του Reddit σε πάνω από 45 αγορές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική και Ασία, προσφέροντας σε διαφημιζόμενους άμεση πρόσβαση σε ένα ιδιαίτερα στοχευμένο και ενεργό κοινό.

Το Reddit ως βασικός παίκτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Β’ τριμήνου 2025, οι διεθνείς ημερήσιοι ενεργοί χρήστες του Reddit αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση. Η πλατφόρμα έχει πλέον εδραιωθεί ως κεντρικός κόμβος αναζήτησης και συζήτησης, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 αποτέλεσε το πιο συχνά αναφερόμενο domain στις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την Profound.

Με εργαλεία όπως το Reddit Community Intelligence™, τα brands μπορούν να αξιοποιήσουν τη συλλογική γνώση από δισεκατομμύρια συζητήσεις, προσεγγίζοντας κοινότητες με αυξημένη πιθανότητα μετατροπής σε πελάτες.

Η παρουσία στην Κύπρο

Η συνεργασία Aleph–Reddit ξεκίνησε το 2022 σε επιλεγμένες αγορές. Η επιτυχής παρουσία στην Κύπρο από το 2024 άνοιξε τον δρόμο για την ευρύτερη επέκταση. Πλέον, οι Κύπριοι διαφημιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τοπική υποστήριξη από την ομάδα της Aleph για τη δημιουργία στοχευμένων καμπανιών.

Ο Sergey Dovedov, Regional Managing Director της Aleph, δήλωσε: «Φέρνουμε τη δύναμη του Reddit στην Κύπρο. Ο συνδυασμός των κοινοτήτων και του αυθεντικού περιεχομένου δημιουργεί ένα νέο ισχυρό κανάλι διαφήμισης».

Από την πλευρά του, ο Mike Romoff, Chief Revenue Officer του Reddit, σημείωσε: «Η συνεργασία με την Aleph θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για brands παγκοσμίως, καθώς συνδυάζουμε την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή δυναμική του Reddit».