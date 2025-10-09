Η Eurobank Κύπρου προχωρεί σε προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση των συστημάτων της την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από 00:00 έως 12:00, και κατά τη διάρκειά της ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινές διακοπές λειτουργίας στις εξής υπηρεσίες:

Online Banking

Εφαρμογή για κινητά (Mobile App)

ΑΤΜ

Κωδικοί επαλήθευσης (OTP)

API Banking

Σύσταση προς τους πελάτες

Η Eurobank καλεί τους πελάτες της να προγραμματίσουν εκ των προτέρων τις συναλλαγές τους, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών.

Η αναβάθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ταχύτητας των συναλλαγών.