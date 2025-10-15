Το Global Finance, ένα από τα κορυφαία διεθνή τραπεζικά και χρηματοοικονομικά μέσα ενημέρωσης, ανακήρυξε την Τράπεζα Κύπρου ως νικήτρια 11 βραβείων στα Βραβεία Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας Παγκόσμια (World’s Best Digital Bank Awards) για το 2025.

Αυτό περιλαμβάνει και δύο βραβεία για τη Δυτική Ευρώπη:

το βραβείο Καλύτερη στον Μετασχηματισμό (Best in Transformation -Corporate & Institutional category), το οποίο αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυπριακής οικονομίας μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής οικονομίας B2B και B2C, την Jinius.

(Best in Transformation -Corporate & Institutional category), το οποίο αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυπριακής οικονομίας μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής οικονομίας B2B και B2C, την Jinius. το βραβείο Καλύτερη στο Μάρκετινγκ μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Best in Social Media Marketing and Services), το οποίο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των αφοσιωμένων ομάδων κοινωνικής δικτύωσης της Τράπεζας

Όπως επίσης, και το βραβείο Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας, το οποίο ακολουθεί την αναγνώριση της Τράπεζας Κύπρου ως Καλύτερης Τράπεζας και Καλύτερης Επενδυτικής Τράπεζας στην Κύπρο στα Βραβεία Καλύτερης Τράπεζας του Global Finance που απονεμήθηκαν νωρίτερα φέτος.

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η Τράπεζα Κύπρου για να παρέχει στους πελάτες της κορυφαία ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και βελτιωμένες δυνατότητες στην εμπειρία του χρήστη.

Τους τελευταίους 18 μήνες η Τράπεζα Κύπρου έχει εισαγάγει αρκετά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως:

Το Ψηφιακό Στεγαστικό Δάνειο της Τράπεζας, με τη διαδικασία ψηφιακής αίτησης και άμεσης απόφασης.

Το Fleksy, το οποίο αποτελεί τη λύση ‘αγοράστε τώρα πληρώστε αργότερα’ (buy now pay later) με ευέλικτα σχέδια αποπληρωμής και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Το Joey, η τραπεζική εφαρμογή για εφήβους και παιδιά 9 έως 17 ετών, που τους δίνει τη δυνατότητα να ξοδεύουν και να εξοικονομούν χρήματα με γονική επίβλεψη και έλεγχο.

Την αγορά B2C στο Jinius, η οποία περιλαμβάνει 232 λιανοπωλητές και 355,000 προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες. Το Jinius marketplace, το οποίο περιλαμβάνει πέραν των 270 πωλητών και κοντά στις 500,000 προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες



Η επένδυση της Τράπεζας στις ψηφιακές λύσεις αποδίδει καρπούς με ρεκόρ 230.000 μοναδικών συνδέσεων πελατών και σημαντικές αυξήσεις στις ψηφιακές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025. Για παράδειγμα, τα ψηφιακά δάνεια αυξήθηκαν κατά 24% από €135 εκατ. σε €167 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σχολιάζοντας τα βραβεία, ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Χαίρομαι που η επένδυση που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα οφέλη που έχει για τους πελάτες μας, έχουν αναγνωριστεί τόσο ολοκληρωτικά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από μια κορυφαία διεθνή τραπεζική και χρηματοοικονομική έκδοση. Αυτό αποδεικνύει ότι η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνο ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Κύπρο, αλλά συμβάλλει επίσης στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Δυτική Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον Joseph D. Giarraputo, ιδρυτή και διευθυντή σύνταξης του Global Finance: «Οι νικητές των βραβείων Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας Παγκόσμια για το 2025 του Global Finance αποτελούν παράδειγμα της καινοτομίας και της ηγεσίας που διαμορφώνουν το μέλλον των τραπεζών». Μπορείτε να δείτε το πλήρες απόσπασμα εδώ.

Τα βραβεία εκ μέρους της Τράπεζας, παρέλαβε στο Λονδίνο ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης, Δημήτρης Νικολάου.

Βραβεία που κερδήθηκαν στις κατηγορίες Consumer

Best in Social Media Marketing and Services – Western Europe

Best in Social Media Marketing and Services – Cyprus

Best Consumer Digital Bank – Cyprus

Best Integrated Consumer Banking Site – Cyprus

Best Online Product Offerings – Cyprus

Best Mobile Banking App – Cyprus

Best in Lending – Cyprus

Best in Transformation – Cyprus

Βραβεία στις κατηγορίες Corporate and Institutional

Best in Transformation – Western Europe

Best in Transformation – Cyprus

Best Corporate / Institutional Digital Bank – Cyprus

Μπορείτε να τα δείτε τα άρθρα του Global Finance, με τη λίστα των νικητών των βραβείων, εδώ και εδώ.