Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της κυπριακής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της επιχειρηματικής παράδοσης του τόπου.

Στο επίκεντρο αυτής της πραγματικότητας, η KPMG Κύπρου έχει αναπτύξει μια εξειδικευμένη Ομάδα Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με στόχο να στηρίζει δυναμικά τις οικογένειες που επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια των επιχειρήσεών τους.

Ο κ. Ρένος Ιωαννίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Ομάδας Οικογενειακών Επιχειρήσεων, εξηγεί στον «Φ» γιατί οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αριθμοί και ποιες «διαφορετικές» προκλήσεις αντιμετωπίζουν σε σχέση με μεγάλες εταιρείες.

Έίναι ουσιαστικά, ακριβώς για αυτό τον λόγο και σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, η KPMG Κύπρου δημιούργησε αυτή την ομάδα ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στρατηγικού σχεδιασμού, διαδοχής και διαχείρισης πλούτου, θέλοντας να στηρίξει την εξέλιξη και την ανθεκτικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων της χώρας μας.

