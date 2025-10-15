Οι μετοχές της Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) — μιας διεθνούς χρηματοοικονομικής-τεχνολογικής εταιρείας και μητρικής της Freedom24 — συμπεριλήφθηκαν στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Moneyball, το οποίο διαμορφώνεται από την εταιρεία συμβούλων The Motley Fool. Οι μετοχές της FRHC έλαβαν επενδυτική σύσταση «Αγορά».

Το Moneyball είναι μία από τις κύριες επενδυτικές στρατηγικές της The Motley Fool. Κάθε χρόνο, η ομάδα των ειδικών επιλέγει έως και 250 από τις πιο υποσχόμενες εταιρείες, βασιζόμενη σε διεξοδική θεμελιώδη ανάλυση, εκτίμηση των τάσεων της αγοράς και δεδομένα από την ίδια την πλατφόρμα AI. Αυτές τις συστάσεις τις λαμβάνουν πάνω από 650.000 συνδρομητές του The Motley Fool, καθιστώντας αυτή τη στρατηγική μία από τις πιο αξιόπιστες στην αγορά της λιανικής επένδυσης. Η επιλογή των τίτλων καθοδηγείται από τον συνιδρυτή της εταιρείας, τον Tom Gardner. Ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής Moneyball είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να επιτύχουν σταθερή απόδοση και να ξεπεράσουν τους μέσους δείκτες της αγοράς.

«Ευχαριστούμε την The Motley Fool για το ότι ενέταξε την Freedom Holding στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Moneyball. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι οι αρχές μας για διαφάνεια, βιώσιμη ανάπτυξη και προσοχή στις ανάγκες του πελάτη βρίσκουν απήχηση στους κορυφαίους επενδυτικούς αναλυτές παγκοσμίως», — δήλωσε ο Timur Turlov, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Freedom Holding Corp.

Ο Gardner και η ομάδα αναλυτών της The Motley Fool εξέφρασαν ενδιαφέρον για την καινοτόμο προσέγγιση της Freedom Holding και σημείωσαν τη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργήσει ένα άνετο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Σε επιστολή της προς την Freedom Holding, η διοίκηση της The Motley Fool τόνισε ότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Moneyball βασίζεται στη στρατηγική επένδυσης σε εταιρείες με ανθεκτική δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Μετά τη δημοσίευση της είδησης για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο Moneyball στις 13 Οκτωβρίου, η αξία των μετοχών της FRHC αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα $169,80, και η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε τα $10,3 δις. Από την αρχή του 2025, η κεφαλαιοποίηση της Freedom Holding Corp. αυξήθηκε σχεδόν κατά 30%.

Η αναγνώριση από την The Motley Fool έγινε ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα για την Freedom Holding Corp. Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στο δείκτη Russell 3000, που αντικατοπτρίζει τη δυναμική των μεγαλύτερων δημόσιων εταιρειών των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 98% της επενδυτικής αγοράς. Τον Ιούλιο, οι μετοχές της FRHC προστέθηκαν στο First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) μαζί με εταιρείες όπως οι Goldman Sachs, Citigroup, Robinhood Markets και Coinbase Global. Τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο BlackRock ανακοίνωσε την αύξηση της μετοχικής συμμετοχής της στην Freedom Holding Corp.