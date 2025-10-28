Με ευρεία συμμετοχή 80 μαθητών από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Πάφου πραγματοποιήθηκε στο λιμανάκι της πόλης ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής, που διοργάνωσαν το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB-Mediterraneo) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη», με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε προκλήσεις ρομποτικής με θέμα τη ναυσιπλοΐα και τον καθαρισμό των ακτών, παρουσιάζοντας καινοτόμες κατασκευές και ομαδικό πνεύμα.

Διακριθέντες ομάδες

• RoBoat Racing Challenge (Δημοτικό, 9–12 ετών): LAOURIS RC

(Αναστάσης Γεωργίου, Χρίστος Φαίδωνος, Μάριος Πολυβίου – Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης)

• RoBoat Racing Challenge (Γυμνάσιο–Λύκειο, 12–18 ετών): Πολέμι 1

(Νικόλας Νικολάου, Γιώργος Χριστοδούλου, Στυλιανός Μακρής – Εκπαιδευτικός: Γιώργος Κυπριανού)

• Coastal Cleanup Challenge (Δημοτικό, 9–12 ετών): LAOURIS RC

(Αναστάσης Γεωργίου, Χρίστος Φαίδωνος, Μάριος Πολυβίου – Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης)

• Coastal Cleanup Challenge (Γυμνάσιο–Λύκειο, 13–18 ετών): LAOURIS 7

(Γιώργος Λαούρης, Ονούφριος Πισιάρας, Ανδρέας Γεωργίου – Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης)

Δηλώσεις αξιωματούχων

Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δοθούν στους νέους ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία.

«Η Παιδεία δημιουργείται μέσα από πραγματικές ευκαιρίες που πρέπει να παρέχονται στους νέους μας», υπογράμμισε.

Ο Δρ. Ραφαήλ Παπαλλάς, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής στο AUB Mediterraneo, ανέφερε ότι οι μαθητές, μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ, αναπτύσσουν κριτική σκέψη και μετατρέπουν θεωρητικές έννοιες σε λειτουργικές δημιουργίες που απαντούν σε προκλήσεις της καθημερινότητας. Ο διαγωνισμός, πρόσθεσε, είναι «μια γιορτή ομαδικότητας, ευγενούς άμιλλας και καινοτομίας, που εμπνέει την επόμενη γενιά δημιουργών».

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου, Ευγένιος Σάββα, υπογράμμισε ότι η δράση φέρνει τους νέους πιο κοντά στην τεχνολογία και την καινοτομία, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το AUB Mediterraneo και τον Δήμο Πάφου για την υποστήριξη και συνεργασία τους.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021–2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ.