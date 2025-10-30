Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η επένδυση στο ανθρώπινο ταλέντο αναδεικνύονται σε κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες των διεθνών επιχειρηματικών ηγετών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα KPMG 2025 Global CEO Outlook. Παρά την πτώση της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία, οι CEOs επιδεικνύουν ελεγχόμενη αισιοδοξία, επενδύοντας σε καινοτομία, δεξιότητες και ανθεκτικότητα.

Πτώση εμπιστοσύνης, αλλά σταθερή στρατηγική

Η έρευνα, που βασίστηκε σε πάνω από 1.300 CEOs παγκοσμίως, δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία μειώθηκε στο 68%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η οικονομική αβεβαιότητα οδηγούν σε νέες μορφές ηγεσίας, με το 72% των CEOs να έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τα σχέδια ανάπτυξής τους.

Ωστόσο, η AI παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων, με το 69% των CEOs να σκοπεύει να διαθέσει 10–20% του προϋπολογισμού στην τεχνολογία τους επόμενους 12 μήνες. Παράλληλα, το 92% των ηγετών σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στον επόμενο χρόνο.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ηγέτες

Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από την ανθρώπινη διάσταση.

Τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη είναι:

Κυβερνοέγκλημα και ασφάλεια (79%),

(79%), Ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) σε AI (77%),

σε AI (77%), Ενσωμάτωση AI στις επιχειρηματικές διαδικασίες (75%).

Το 70% των CEOs εκφράζει ανησυχία για τον ανταγωνισμό στην προσέλκυση AI talent, ενώ το 77% θεωρεί την αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού βασική πρόκληση. Παρά τις ανησυχίες για απώλειες θέσεων, το 61% προσλαμβάνει ενεργά νέα ταλέντα με γνώσεις τεχνολογίας και AI.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη

Το 71% των CEOs δηλώνει ότι η AI αποτελεί στρατηγική επενδυτική προτεραιότητα για το 2026. Ωστόσο, οι ηγέτες επισημαίνουν προκλήσεις που σχετίζονται με:

Ηθικές συνέπειες (59%),

(59%), Επάρκεια δεδομένων (52%),

(52%), Έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου (50%).

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε ανθρωποκεντρική υιοθέτηση της τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τη δεοντολογία και τη σωστή διακυβέρνηση της AI.

Αισιοδοξία για το ESG και τους κλιματικούς στόχους

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα, οι CEOs παραμένουν προσηλωμένοι στη βιωσιμότητα.

Το 61% δηλώνει βέβαιο ότι θα επιτύχει τους net-zero στόχους έως το 2030, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με 51% το 2024. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης αυτής δείχνει ότι η δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα αποτελεί πλέον θεμελιώδες στοιχείο στρατηγικής ανάπτυξης.

«Οι CEOs επενδύουν στην καινοτομία με υπευθυνότητα»

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO της KPMG International, δήλωσε ότι οι ηγέτες επιχειρήσεων αναζητούν ευκαιρίες μέσα στην αβεβαιότητα, επενδύοντας στην τεχνολογία, το ταλέντο και την υπεύθυνη καινοτομία.

«Η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και υπευθυνότητας είναι καθοριστική», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι όσοι μετατρέπουν την αστάθεια σε στρατηγικό πλεονέκτημα, θα οδηγήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του μέλλοντος.

Ο Χρίστος Β. Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG Κύπρου, τόνισε ότι τα ευρήματα αντανακλούν και την κυπριακή πραγματικότητα, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν στρατηγικά σε ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο.

«Οι οργανισμοί που θα τολμήσουν με όραμα και ευελιξία, θα διαμορφώσουν το μέλλον της κυπριακής οικονομίας», υπογράμμισε.