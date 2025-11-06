«Ο ΦΠΑ αποτελεί με διαφορά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του κράτους κάθε χρόνο», δήλωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, σε εναρκτήρια ομιλία της στο CYVA VAT Forum 2025, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσία.

Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε από το Cyprus VAT Association (CYVA) και συγκέντρωσε σχεδόν 200 συνέδρους, είχε ως κεντρικό θέμα το παρόν και το μέλλον του ΦΠΑ, του σημαντικότερου ίσως φόρου τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η κ. Πική ανέφερε ότι το 2024 ο ΦΠΑ απέφερε 2,8 δισ. ευρώ, ποσοστό 38% των συνολικών εσόδων της Δημοκρατίας, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σχέση με το 2023 και 25,8% σε σχέση με το 2022.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι «ο ΦΠΑ επηρεάζει κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση» και πως η αποτελεσματικότητα του κυπριακού συστήματος ΦΠΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

«Η μεταρρύθμιση», πρόσθεσε, «είναι η αρχιτεκτονική του μέλλοντος μας».

Αναφερόμενη στην επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, η κ. Πική σημείωσε ότι στόχος της είναι «η δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου, η απλοποίηση, η διαφάνεια και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Τόνισε, επίσης, ότι οργανισμοί όπως ο CYVA διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου φορολογικού συστήματος, καθώς ενώνουν επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ πολιτικής και πράξης και μετατρέποντας πολύπλοκες νομοθεσίες σε εφαρμόσιμες λύσεις που εξυπηρετούν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και τις ανάγκες της αγοράς.

Το Φόρουμ φιλοξένησε διακεκριμένους ομιλητές από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τον Κύπριο Αντιπρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, Δρ. Σάββα Παπασάββα, τον Référendaire του Δικαστηρίου της ΕΕ, Prof. Dr. David Hummel, τον Πρόεδρο του International VAT Association (IVA), Fernando Matesanz, τον Σύμβουλο του IVA, Raymond Feen, και τον Υποψήφιο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Felician Hummel.

Στο Φόρουμ συμμετείχε και η ομάδα του Integrated Tax Administration System του Τμήματος Φορολογίας, η οποία παρουσίασε την πρόοδο της πλατφόρμας Tax For All (TFA), και την συνδρομή του στην εξέλιξη του Τμήματος.

Ο Αντιπρόεδρος του CYVA και γνωστός ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, Αλέξης Τσιελεπής, μοιράστηκε με το κοινό στιγμές από την καθημερινότητα ενός συμβούλου ΦΠΑ, δηλώνοντας πως είναι «VATaholic».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ένα πάνελ υψηλού επιπέδου με κορυφαίους ειδικούς που ανέλυσαν καίρια ζητήματα τα οποία επηρεάζουν σήμερα την εφαρμογή του ΦΠΑ.

Το Φόρουμ άνοιξε και ολοκληρώθηκε με δηλώσεις της Προέδρου του CYVA, Δήμητρας Κωνσταντίνου, η οποία καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους.

Το CYVA VAT Forum 2025 πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη των Bakertilly Klitou and Partners, Chelco VAT Ltd, Costas Tsielepis & Co Ltd, Kinanis LLC, PK NovusTax & Co Ltd, Andersen CY, Andreas Konnaris LLC, CyBooks, Eurofast, Fincrew Ltd, Nexia Poyiadjis, Scordis Papapetrou & Co LLC και K. Treppides & Co Ltd.

Ο CYVA ιδρύθηκε το 2019, με στόχο να προσφέρει μια ενιαία και ανεξάρτητη φωνή στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της Κύπρου σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Πρωταρχικοί σκοποί της σύστασης του CYVA είναι η προώθηση φορολογικών, νομικών και συναφών θεμάτων ΦΠΑ με την κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα και το Τμήμα Φορολογίας για υιοθέτηση και εφαρμογή τους, η συμβολή στην ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών αναφορικά με το ΦΠΑ στην Κυπριακή νομοθεσία, ο εκσυγχρονισμός και απλούστευση της Κυπριακής νομοθεσίας ΦΠΑ και η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα Κυπριακού ΦΠΑ.

Σημαντικός επίσης σκοπός του συνδέσμου είναι η επιμόρφωση των μελών του, επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων – κυβερνητικών και μη – σε θέματα ΦΠΑ και η προώθηση και εξυπηρέτηση του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με θέματα έμμεσης φορολογίας.