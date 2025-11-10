Στις 6 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η OpenAI, Inc., και η Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), μητρική εταιρεία της Freedom24, υπέγραψαν μια στρατηγική συμφωνία. Σύμφωνα με τη συμφωνία, 165.000 εκπαιδευτικοί στο Καζακστάν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ChatGPT Edu — μια βελτιωμένη εκπαιδευτική έκδοση του ChatGPT, σχεδιασμένη με ενισχυμένους ελέγχους απορρήτου και προστασίας δεδομένων.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις εθνικές πρωτοβουλίες του Καζακστάν για την ψηφιακή εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσω αυτής της συμφωνίας, το Καζακστάν γίνεται μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που αναπτύσσουν το ChatGPT Edu σε εθνική κλίμακα, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς και στο διδακτικό προσωπικό να αξιοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αιχμής για να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Freedom Holding Corp. θα χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία, ενώ η OpenAI θα παρέχει την πλατφόρμα ChatGPT Edu και τοπική υποστήριξη στα καζακικά και τα ρωσικά. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν θα συντονίσει την εφαρμογή σε όλους τους κυβερνητικούς φορείς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση με τα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το ChatGPT Edu προσφέρει προηγμένες λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για εκπαιδευτικούς, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στη δωρεάν έκδοση του ChatGPT, όπως:

● Απεριόριστες δυνατότητες μεταφόρτωσης και έρευνας, επιτρέποντας την ανάλυση εγγράφων, δεδομένων και διαδικτυακού υλικού.

● Προσαρμοσμένοι βοηθοί ΤΝ (Custom GPTs) που μπορούν να ρυθμιστούν για συγκεκριμένα μαθήματα, εργασίες και αξιολόγηση.

● Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), βάσεις δεδομένων και εργαλεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

● Ειδικοί χώροι εργασίας για οργάνωση εργασιών, σχολίων και βαθμολόγησης σε δομημένη μορφή.



Όλοι οι εκπαιδευτικοί στο Καζακστάν θα έχουν πρόσβαση στο ChatGPT Edu μέσω της πλατφόρμας BilimClass. Με τη χρηματοδότηση της Freedom Holding, η υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή διδασκαλία.

Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζει τη στρατηγική ψηφιοποίησης της κυβέρνησης του Καζακστάν, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, να προωθήσουν την υπεύθυνη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα της εκπαίδευσης μέσω της καινοτομίας.

Σχετικά με τους εταίρους

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν προωθεί εθνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού για να προετοιμάσει τους πολίτες για το μέλλον της εργασίας και της μάθησης.

Η OpenAI, Inc. είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τις ΗΠΑ, της οποίας η αποστολή είναι να διασφαλίσει ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ωφελεί ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η Freedom Holding Corp., μητρική εταιρεία της Freedom24, είναι ένας διεθνής χρηματοοικονομικός όμιλος που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες σε λιανικές και θεσμικές τραπεζικές συναλλαγές, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και ασφάλειες. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Nasdaq με ticker FRHC, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 10 δισ. δολαρίων (20 Αυγούστου 2025). Η εταιρεία εποπτεύεται από την SEC και περιλαμβάνεται στον Δείκτη Russell 3000.

Το κύριο εκτελεστικό γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε 22 χώρες. Στο Καζακστάν, όπου η εταιρεία έχει τη βασική επιχειρηματική της παρουσία, η Freedom αναπτύσσει ένα ψηφιακό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, διαθέσιμο μέσω του SuperApp της.