Η Conercon Energy Solutions, θυγατρική εταιρεία της Lanitis Energy, μέλος του Ομίλου Λανίτη και πρωτοπόρος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο, παρουσίασε με επιτυχία τα νέα υβριδικά inverters και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας της ιταλικής ZCS (Zucchetti Centro Sistemi), σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Χαρουπόμυλο Λανίτη στην Λεμεσό.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μηχανικούς εγκαταστάτες και επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας την ευκαιρία για πρακτική γνωριμία με τις καινοτόμες λύσεις της ZCS και ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταικών και αποθήκευσης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα σειρά υβριδικών inverters ZCS Azzurro, καθώς και τα σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ZCS, που προσφέρουν ευελιξία, υψηλή απόδοση και έξυπνη διαχείριση ενέργειας για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.

Δεν ήταν μια οποιαδήποτε εκδήλωση , καθώς παρευρέθηκαν σε αυτή πάνω από 80 επαγγελματίες από τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση είχε επιπρόσθετο σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εγκαταστάτης Azzurro».

Η ZCS Azzurro προμηθεύει με «έξυπνες» ενεργειακές λύσεις την Κύπρο από το 2018 μέσω του συνεργάτη της Conercon Energy Solutions. Η Conercon πέραν της πολύχρονης παρουσίας της στην κυπριακή αγορά και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της, συνεχίζει ταυτόχρονα να στηρίζει και τους επαγγελματίες εγκαταστάτες μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, τεχνική υποστήριξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για το ενεργειακό μέλλον της Κύπρου.

Conercon Energy Solutions

📍 Συντάγματος 2, Αμαθούς Κτίριο, 4ος όροφος, 3300 Λεμεσός, Κύπρος

🌐 www.lanitisenergy.com

📧 info@conercon.com

📞 +357 25 822314