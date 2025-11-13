Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (CYFA) και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA) υπέγραψαν τη Δευτέρα μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινής δράσης τους σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας που αφορούν την ενημέρωση, τη δραστηριότητα και τη στήριξη του επιχειρηματικού τομέα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CIBA, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, προωθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, καθώς και την ενίσχυση της άμεσης επενδυτικής δραστηριότητας, εγχώριας και διεθνούς. Το μνημόνιο στοχεύει επίσης στη διατήρηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφόρησης, συμμετοχή σε κοινές ομάδες εργασίας, ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και εκπόνηση δράσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Προβλέπεται επίσης η κοινή αξιολόγηση θεμάτων και προτάσεων που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρόεδροι και Γενικοί Διευθυντές των δύο Συνδέσμων: Κώστας Χριστοφόρου και Χριστόφορος Ιωάννου για τον CYFA, καθώς και Βασίλης Δημητριάδης και Βαλεντίνος Στέλιου για τον CIBA. Όπως σημειώθηκε, οι δύο πλευρές επιδιώκουν τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών επιχειρήσεων και των Διοικητικών Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.