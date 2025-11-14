Με φόντο το Φόρουμ Καινοτομίας & Συνεργασίας Γαλλίας – Κύπρου, η γαλλική εταιρεία Aerix Systems και η κυπριακή SignalGeneriX Ltd υπέγραψαν επίσημα Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU), ανοίγοντας τον δρόμο για την κοινή ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής λύσης drone διττής χρήσης.

Η συμφωνία προβλέπει τη συνένωση της τεχνογνωσίας των δύο εταιρειών, δηλαδή των προηγμένων εναέριων πλατφορμών και του ιδιόκτητου αυτόματου πιλότου της Aerix Systems με τις τεχνολογίες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, επικοινωνιών και τεχνητής νοημοσύνης της SignalGeneriX.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της πρέσβειρας της Γαλλίας στην Λευκωσία. Στην τελετή παρευρέθηκαν η Γαλλίδα πρέσβειρα Α.Ε. Clélia Chevrier Kolačko και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Εξοπλισμών και Αμυντικών Δυνατοτήτων του κυπριακού Υπουργείου Άμυνας, Δρ. Παναγιώτης Χατζηπαύλης.

Η νέα συνεργασία δημιουργεί ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πλαίσιο για κοινή ανάπτυξη, πρωτοτυποποίηση και επίδειξη συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών διττής χρήσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένα σύστημα αντιμετώπισης UAS (C-UAS), το οποίο συνδυάζει τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης της SignalGeneriX με τις πλατφόρμες και τα συστήματα της Aerix Systems.

«Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να φέρουμε κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές δυνατότητες της Ευρώπης γύρω από ένα κοινό όραμα: αυτόνομα, κυρίαρχα και διαλειτουργικά συστήματα», δήλωσε ο Hugo Mayounove, συνιδρυτής και Πρόεδρος της Aerix Systems. «Συνδυάζοντας την τεχνολογία γυροσκοπικής πρόωσης μας με τα συστήματα ΑΙ της SignalGeneriX, ανοίγουμε τον δρόμο για μια νέα γενιά ευέλικτων, πολυαποστολικών αυτόνομων εναέριων μέσων».

Ο Δρ Τάσος Κουνουδής, Διευθύνων Σύμβουλος της SignalGeneriX Ltd, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που συνδυάζουμε τις τεχνολογίες μας με αυτές της Aerix Systems και που στηρίζουμε τη διαρκώς αυξανόμενη συνεργασία και καινοτομία Κύπρου – Γαλλίας. Ο υπολογιστής AI Edge είναι ένα απτό καινοτόμο αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού αμυντικού έργου LOTUS, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης Κυπριακών αμυντικών δυνατοτήτων».

Παράλληλα, η Aerix Systems και η SignalGeneriX συνεργάζονται επίσης με άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους στο πλαίσιο έργου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας που επικεντρώνεται σε αυτόνομα συστήματα σμήνους με την ονομασία PLEIADES, για τη δημιουργία νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Το έργο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου και της Ελλάδας.

Σχετικά με την Aerix Systems

Με έδρα το Mérignac, Γαλλία, η Aerix Systems σχεδιάζει και κατασκευάζει πλατφόρμες drone γυροσκοπικής πρόωσης, εξοπλισμένες με ιδιόκτητο αυτόματο πιλότο που επιτρέπει ασύγκριτη ευελιξία και σταθερότητα σε όλους τους άξονες. Οι τεχνολογίες της εξυπηρετούν εφαρμογές που κυμαίνονται από βιομηχανικές επιθεωρήσεις μέχρι επιχειρήσεις αντιμετώπισης UAS.

Σχετικά με τη SignalGeneriX Ltd

Με έδρα τη Λεμεσό, Κύπρο, η SignalGeneriX Ltd επικεντρώνεται στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, τις ασφαλείς ασύρματες επικοινωνίες και τις ενσωματωμένες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ΜΜΕ στα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ αμυντικά προγράμματα, προωθώντας την καινοτομία στα συστήματα αισθητήρων και ευφυΐας νέας γενιάς. Η SignalGeneriX έχει αναγνωριστεί με πολλαπλά διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Army Technology Excellence Award 2024 & 2025, για τα καινοτόμα προϊόντα RFHUNTER® Direction Finder και SGX EDGE-AI Board αντίστοιχα.