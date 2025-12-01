Η bbf: ολοκλήρωσε με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του Executive Leadership Program, ενός εντατικού mini MBA που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λεμεσού (University of Limassol – UoL) και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων CIIM.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της bbf: για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και την συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λεμεσού, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, με στόχο την σύνθεση ενός εκπαιδευτικού περιεχομένου πλήρως ευθυγραμμισμένου με τη στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας.

“Το Executive Leadership Program είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία της bbf:, που αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη ηγετικών και προοδευτικών στελεχών,” ανέφερε η Λία Καρελιάδου, Chief Financial Officer στη bbf:, ενώ συμπλήρωσε ότι «το πρόγραμμα μου πρόσφερε πολύτιμα εργαλεία και νέες οπτικές, τις οποίες ήδη εφαρμόζω στον ρόλο μου. Ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που με βοήθησε να εξελίχθώ τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά».

Όπως ανέφερε ο Δρ. Πάρις Κλεάνθους, Αναπληρωτής Κοσμήτορας, CIIM Business School και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, του Executive Education Center στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού, «το «Executive Leadership Program» είχε στόχο να ενδυναμώνει τις ηγετικές δεξιότητες και να ενισχύει τη στρατηγική σκέψη των στελεχών, μέσα από βιωματική μάθηση και πρακτικές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά στις πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Είναι μεγάλη μας χαρά η συνεργασία με τηνbbf:, μια εταιρεία που επενδύει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της. Με αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία στοχεύσαμε στη διαμόρφωση ηγετών που εμπνέουν, καθοδηγούν και εξελίσσονται με αυτογνωσία και ενσυναίσθηση.»

Το πρόγραμμα βασίστηκε στη διαδραστική και βιωματική μάθηση και περιελάμβανε ενότητες όπως στρατηγική σκέψη και προγραμματισμός, ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη, επικοινωνία, βιωσιμότητα και στρατηγικές ESG, χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, marketing & branding. Κάθε ενότητα συνδύασε θεωρητική γνώση με πρακτική εφαρμογή, δίνοντας στους συμμετέχοντες τα εργαλεία για να ηγηθούν με αυτοπεποίθηση και διορατικότητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.