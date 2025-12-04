Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής Sasha Vezenkov προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την κυπριακή εταιρεία EMBIO Diagnostics, εντασσόμενος ως επενδυτής και brand ambassador για τη λύση airbeld™, μια τεχνολογία που εστιάζει στην ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η συνεργασία λανσάρεται με ένα εντυπωσιακό σποτ, στο οποίο ο αθλητής αναδεικνύει τους κινδύνους από τον μολυσμένο αέρα και τη σημασία της πρόληψης για την υγεία, την ευεξία και τη μακροζωία.

Έρευνες δείχνουν ότι ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό, επηρεάζοντας ιδιαίτερα παιδιά, ηλικιωμένους και οικογένειες. Η συσκευή airbeld™ καταγράφει κρίσιμους δείκτες όπως CO₂, σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, υγρασία και άλλους αόρατους ρυπαντές, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά αναπνέουμε.

Οι δηλώσεις του Sasha Vezenkov

Ο Vezenkov τόνισε ότι η airbeld™ προσφέρει «τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τι αναπνέουν τα παιδιά και οι οικογένειές μας». Όπως είπε, η λύση εξηγεί συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ημικρανίες και κόπωση, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν έλεγχο του αέρα που τους περιβάλλει.

«Αγάπησα την airbeld™ πρώτα ως καταναλωτής», σημείωσε, εξηγώντας ότι η απόφασή του να επενδύσει δεν ήταν μια απλή εμπορική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του στη τεχνολογία, την επιστημονική προσέγγιση και το όραμα της εταιρείας.

Η προσέγγιση της EMBIO Diagnostics

Ο Κωνσταντίνος Λοΐζου, Founder και CEO της εταιρείας, δήλωσε ότι στόχος της airbeld™ είναι να φέρει την επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία στα σπίτια, δίνοντας στους χρήστες «δύναμη, γνώση και δυνατότητα βελτίωσης της καθημερινότητάς τους». Η συνεργασία με τον Vezenkov ενισχύει την προσπάθεια αυτή, δημιουργώντας «μια συμμαχία που κάνει την ποιότητα αέρα κομμάτι της καθημερινής φροντίδας των οικογενειών».

Στο πελατολόγιο της EMBIO Diagnostics περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες όπως Coca-Cola HBC, Cybarco, Eurobank Cyprus, Nicosia Mall και άλλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την airbeld™ για γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.