Τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργεί το ESG για τις επιχειρήσεις, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανέδειξε το 4ο Cyprus ESG Forum που διοργανώθηκε με τη στήριξη της Eurobank. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η επιτακτική ανάγκη για ενσωμάτωση στρατηγικών βιωσιμότητας στις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, η εφαρμογή αποτελεσματικών πλαισίων ESG και ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, η Κατερίνα Μακρίδου–Κασούμη, Επικεφαλής του Sustainability Unit της Eurobank συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης «Leadership & Accountability», επισημαίνοντας ότι η ηγεσία πρέπει να διασφαλίζει ότι το ESG αποτελεί πραγματική στρατηγική προτεραιότητα και όχι απλώς επικοινωνιακή δέσμευση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ενσωμάτωση ESG πρακτικών στους πυλώνες της στρατηγικής και σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κατάλληλων πλαισίων, πολιτικών και δεικτών παρακολούθησης, καθώς και την ύπαρξη ισχυρού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει όλες τις γραμμές άμυνας, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ανώτατη Διοίκηση.

Η κα Μακρίδου–Κασούμη παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες της Eurobank για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, όπως η αναθεώρηση της ESG στρατηγικής και του πλαισίου διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον Όμιλο Eurobank, η ανάπτυξη διαδικασίας αξιολόγησης ESG κινδύνου για δανειολήπτες, η υπογραφή συμφωνίας με το European Investment Fund για τη στήριξη των ΜμΕ και η δημιουργία αναθεωρημένου Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης με περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Κλείνοντας, τόνισε ότι το ESG δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όλες οι εταιρείες που ενσωματώνουν τις αρχές βιωσιμότητας στη λειτουργία τους μειώνουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων φήμης, και αξιοποιούν νέες ευκαιρίες. Η Eurobank παραμένει σταθερός σύμμαχος των πελατών της στη μετάβασή τους προς μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία, παρέχοντας στήριξη, καθοδήγηση και κατάλληλα χρηματοδοτικά προϊόντα.