Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Σεπτεμβρίου 2025, τα οποία αφορούν την κερδοφορία, τον ισολογισμό και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση €237 εκατ., υποχωρώντας από €953 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2024 σε €716 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα κατέγραψαν αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ενισχυόμενα κατά €835 εκατ. ή 1,2%, από €66.976 εκατ. τον Ιούνιο 2025 σε €67.811 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2025. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των δανείων και προκαταβολών.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) του τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2025, υποχωρώντας από 26,3% τον Ιούνιο 2025 σε 26,1% τον Σεπτέμβριο 2025.

Η μείωση του CET1 ratio, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο, η οποία αντιστάθμισε την αντίστοιχη αύξηση του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital).