Το 2025 συνιστά χρονιά-ορόσημο για την Alpha Bank Κύπρου, καθώς σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική της πορεία μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων της πρώην AstroBank, έπειτα από τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα, αποτυπώνει μια στρατηγική ένωση δυνάμεων που ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην κυπριακή τραπεζική αγορά.

Μετά τη συναλλαγή, η Alpha Bank Κύπρου κατατάσσεται πλέον ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με ενεργητικό που υπερβαίνει τα 6,6 δισ. ευρώ, δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των 2 δισ. ευρώ και καταθέσεις που ξεπερνούν τα 5,6 δισ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται, το αυξημένο μέγεθος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Η Τράπεζα αναφέρει ότι διαμορφώνει έναν οργανισμό με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, σαφή στρατηγική κατεύθυνση και επαρκές μέγεθος, ικανό να στηρίζει με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση της συνδυασμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας του προσωπικού της Alpha Bank και της πρώην AstroBank, με έμφαση στην εταιρική και επιχειρηματική τραπεζική, την ιδιωτική τραπεζική, καθώς και την ψηφιακή τραπεζική, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα και απαιτεί συνεχή επένδυση στην καινοτομία.

Παράλληλα, η Alpha Bank Κύπρου τοποθετεί τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τις λύσεις πράσινης μετάβασης στον πυρήνα της στρατηγικής της, αναγνωρίζοντας ότι η τραπεζική του μέλλοντος συνδέεται άμεσα με την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως επισημαίνεται, η δέσμευση για ποιοτική εξυπηρέτηση αντανακλάται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπως χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λύσεις για πράσινες επενδύσεις, στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες για αναδυόμενους τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και λειτουργική αποδοτικότητα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σύμφωνα με την Τράπεζα, αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της. Επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και αυτοματισμούς στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Μέσα από την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών, βελτιώνεται η ταχύτητα απόκρισης και παρέχεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση τραπεζικών υποθέσεων.

Η λειτουργική αποδοτικότητα αναφέρεται ως θεμέλιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, με συνεχή βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η δυνατότητα στήριξης της οικονομίας.

Στο επίκεντρο των δράσεων παραμένει ο πελάτης, με την Τράπεζα να σχεδιάζει ολοκληρωμένα customer journeys που συνδυάζουν καινοτομία, ασφάλεια και ευχρηστία, με στόχο μια πιο απλή και άμεση τραπεζική εμπειρία.

Διεύρυνση δραστηριοτήτων μέσω International και Wealth Banking

Σημαντική συμβολή στη διεύρυνση των εργασιών έχουν οι Μονάδες International Banking Services και ο τομέας Wealth & Institutional Banking. Οι Μονάδες IBS, όπως αναφέρεται, στηρίζουν επιχειρηματίες που ιδρύουν εταιρείες με έδρα την Κύπρο, επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν εμπορικές και λειτουργικές ροές, καθώς και επενδυτές με διασυνοριακές δραστηριότητες.

Ο τομέας Wealth & Institutional Banking απευθύνεται σε πελάτες υψηλής καθαρής αξίας και θεσμικούς επενδυτές, προσφέροντας εξειδικευμένα προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης περιουσίας, επενδυτικού σχεδιασμού και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου και το χαρτοφυλάκιο της πρώην AstroBank, η Alpha Bank Κύπρου παρέχει προηγμένες επενδυτικές επιλογές με έμφαση στη διαφάνεια και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Στρατηγική Ομίλου και προκλήσεις της οικονομίας

Η Κύπρος περιγράφεται ως ώριμη αλλά δυναμική αγορά, με στρατηγική γεωγραφική θέση, ανεπτυγμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της πρώην AstroBank εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου Alpha Bank για ανάπτυξη περιφερειακών growth hubs σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Λουξεμβούργο, δημιουργώντας ένα ενιαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό οικοσύστημα.

Μέσω της συναλλαγής, ο Όμιλος ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση και επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του στις αγορές της περιοχής, ενώ μεταφέρει στην Κύπρο τεχνογνωσία από τον τομέα του Private Banking, όπου έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις. Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit ενισχύει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικού κόμβου.

Αναφορικά με τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνεται ότι η γεωπολιτική και ενεργειακή αβεβαιότητα, η ομαλοποίηση των επιτοκίων και το αυστηρότερο ρυθμιστικό και ESG πλαίσιο δημιουργούν πιέσεις αλλά και ανάγκη για στρατηγική προσαρμογή. Σε αυτό το περιβάλλον, οι συνεργασίες, η εξωστρέφεια και οι ενοποιήσεις αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες, με έμφαση στη διαφοροποίηση εσόδων, τον ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG.