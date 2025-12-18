Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 το απόγευμα, η DIMCO υποδέχθηκε φίλους, πελάτες και συνεργάτες σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο DIMCO Lighting Showroom στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας το εορταστικό concept «DIMCO BELLS» που τρέχει σε όλη τη γιορτινή της επικοινωνία.

Το «DIMCO BELLS» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο πάρτι, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία για την εταιρεία να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι τη στηρίζουν διαχρονικά. Παράλληλα, η εκδήλωση έδωσε στην DIMCO τη δυνατότητα να τιμήσει την εορταστική περίοδο και να τη γιορτάσει μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους της.

Το «παρών» τους έδωσαν ο Διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Δημητρίου, καθώς και ο Store Manager κ. Μάρκος Ευρυπίδου, οι οποίοι υποδέχθηκαν θερμά τους παρευρισκόμενους και μοιράστηκαν μαζί τους το εορταστικό πνεύμα, καθώς και τη φιλοσοφία της DIMCO για διαρκή εξέλιξη στον χώρο του φωτισμού.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάρκος Ευρυπίδου:

«Σας καλωσορίζουμε θερμά στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ετοιμάσαμε για εσάς μια φωτεινή βραδιά με φαγητό, ποτό και μικρά δώρα, ως ένδειξη εκτίμησης για την ολόχρονη στήριξή σας! Βρισκόμαστε εδώ για να γνωριστούμε καλύτερα και να θέσουμε τις βάσεις για μια δυνατή και αποδοτική συνεργασία στο μέλλον. Πιστεύουμε στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και είμαστε δίπλα σας για κάθε ανάγκη στον χώρο του φωτισμού.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dimco.eu