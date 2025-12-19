Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για έναν στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη χώρα, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ισχυρή παρουσία στους τομείς Ατυχημάτων και Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία αφορά τη συνένωση των δραστηριοτήτων της Universal Life Insurance Public Company Ltd. και της Altius Insurance Ltd., μέσω δύο παράλληλων συναλλαγών στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο Alpha Bank.

Ειδικότερα, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ παράλληλα έχει καταλήξει σε συμφωνία με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company Ltd. για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στη νέα εταιρική οντότητα.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύναψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Photos Photiades, βασικό μέτοχο της Universal, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων στην Κύπρο και εκτός αυτής. Η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει ενεργά εμπλεκόμενη στη διαδικασία, διασφαλίζοντας λειτουργική συνέχεια και περιορίζοντας το ρίσκο ενοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ενιαία Εταιρεία εκτιμάται ότι θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω τη ηγετική της θέση στους κλάδους Ατυχημάτων και Υγείας.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα τολμηρό βήμα για τη διαμόρφωση της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς», υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Photos Photiades δημιουργεί ισχυρές βάσεις για μια ανταγωνιστική ασφαλιστική πλατφόρμα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός της εμπορικής ισχύος της Universal και της τεχνογνωσίας της Altius στο bancassurance ενισχύει ουσιαστικά το αποτύπωμα του Ομίλου.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων της Alpha Bank, υπερκαλύπτοντας τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων σε επίπεδο Ομίλου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου (RoCET) άνω του 20%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%, καθώς και βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE), με περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1.

Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της συγχώνευσης αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, αξιοποιώντας δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και πελατειακή βάση άνω των 100.000 πελατών, ενισχύοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων και τα έσοδα από διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.