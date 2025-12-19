Εντός του 2026 η Alpha Bank Cyprus προτίθεται να ανακοινώσει σχέδιο εθελούσιας εξόδου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών με την Astrobank και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Μίλτος Μιχαηλάς, στην προχθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους, δεν τίθεται θέμα να μην γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη απόφαση.

Διευκρίνισε ότι μικρός αριθμός υπαλλήλων θέλει να αξιοποιήσει σε ένα εθελοντικό σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης και η διοίκηση το λαμβάνει αυτό υπόψη, τονίζοντας όμως ότι προτεραιότητα για την ώρα είναι η ενοποίηση με την AstroBank.

Ο κ. Μιχαηλάς υπέδειξε ότι το σχέδιο εθελούσιας εξόδου θα προβλέπει μέγιστη αφορολόγητη αποζημίωση €200 χιλ., περιλαμβανομένων και όλων των προνοιών προς τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους στο πλαίσιο των πακέτων που έχουν εκπονήσει και άλλες τράπεζες. Όταν ωριμάσει, σημείωσε, ο χρόνος για να εκπονηθεί σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης, θα ενημερωθεί σχετικά η ηγεσία της ΕΤΥΚ, στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ εργοδοτικής και εργατικής πλευράς.

Σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγοράς ασφαλιστικής εταιρείας από την Alpha Bank Cyprus και τα διάφορα ονόματα ασφαλιστικών εταιρειών που κυκλοφορούν, ο κ. Μιχαηλάς εξήγησε ότι οι ασφαλιστικές εργασίες είναι συμβατές με τις τραπεζικές εργασίες αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως, σημειώνοντας ότι δεν θέλει να επιβεβαιώσει αλλά ούτε και να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. «Δεν γίνεται να αποκλείσω τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί θα είναι μέγα λάθος», επεσήμανε. Αυτή την περίοδο σημασία έχει η ενοποίηση με την Astrobank, πρόσθεσε, αλλά αν βρεθούν ευκαιρίες στη αγορά θα τις δούμε, γιατί, όπως σημείωσε, δυστυχώς οι ευκαιρίες δεν περιμένουν.

Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της Alpha Bank Cyprus, είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της χώρας, έχει ενεργητικό που υπερβαίνει τα €6,6 δισ., δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των €2 δισ. και καταθέσεις που ξεπερνούν τα €5,6 δισ. Η νέα κλίμακα, σημείωσε, επιτρέπει την επένδυση στην τεχνολογία, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την εμπειρία του πελάτη.

Η τράπεζα δημιουργεί έναν οργανισμό με ουσιαστικό μέγεθος, σταθερή κεφαλαιακή βάση και ξεκάθαρη στρατηγική, ικανό να στηρίζει με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Προτεραιότητα, εξήγησε, αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση της συνδυασμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των συναδέλφων της Alpha Bank και της πρώην AstroBank, με έμφαση στην εταιρική και επιχειρηματική τραπεζική, στην ιδιωτική και ψηφιακή τραπεζική, που εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί διαρκή επένδυση στην καινοτομία. Η εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων της πρώην AstroBank ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό πλάνο του oμίλου Alpha Bank για ανάπτυξη περιφερειακών growth hubs σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Λουξεμβούργο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ενιαίο, σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τραπεζικών υπηρεσιών.

Τόνισε πως η Alpha Bank Κύπρου επενδύει στη βιώσιμη χρηματοδότηση και στις λύσεις πράσινης μετάβασης, αναγνωρίζοντας ότι η τραπεζική του αύριο συνδέεται με την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. «Η δέσμευση για αριστεία στην εξυπηρέτηση», είπε, «βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς: χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λύσεις για πράσινες επενδύσεις, στεγαστικά και καταναλωτικά προϊόντα με ευνοϊκούς όρους, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες για αναδυόμενους τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια».

Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο διευθύνων σύμβουλος της Apha Bank, επεσήμανε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του ομίλου και η Τράπεζα επενδύει σε λύσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και τους αυτοματισμούς, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης και τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη.