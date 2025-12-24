Υπογράφηκε σήμερα η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) μεταξύ του Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου (ΕΣΤΚ) και της Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούτας. Η σύμβαση καλύπτει την περίοδο 2023-2027 και θέτει το πλαίσιο για τη σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό τομέα.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζα Κύπρου, από τον Πρόεδρο του ΕΣΤΚ Πανίκος Νικολάου και τον Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΤΥΚ Λοΐζος Χατζηκωστής.

Η νέα ΣΣΕ επιβεβαιώνει το πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και εκπέμπει σαφές μήνυμα διασφάλισης της εργασιακής ειρήνης, της θεσμικής σταθερότητας και της θετικής προοπτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την κυπριακή οικονομία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Νικολάου ανέφερε: «Οι τράπεζες και οι εργαζόμενοι πορεύονται πλέον με κοινό όραμα για το μέλλον της χώρας ιδιαίτερα κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, κατά το οποίο η χώρα θα προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία με το προσωπικό μας βασίζεται σήμερα στη σύμπραξη και όχι στην αντιπαράθεση. Εργοδότες και εργαζόμενοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά, με αφοσίωση στη δημιουργία αξίας για την οικονομία, τη στήριξη της κοινωνίας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».