Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε συνέχεια της γνωστοποίησης της 12ης Δεκεμβρίου 2025 για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τράπεζα απέκτησε κατά το διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2025 – 2 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 1.447.993 ίδιες μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν με μέση τιμή κτήσης €3,4957 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €5.061.780,07.

Αναλυτικά οι συναλλαγές

Οι αγορές διενεργήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ και κατανέμονται ως εξής:

29.12.2025: 359.129 μετοχές , αξία €1.256.516,37 , μέση τιμή €3,4988

, αξία , μέση τιμή 30.12.2025: 369.089 μετοχές , αξία €1.286.941,86 , μέση τιμή €3,4868

, αξία , μέση τιμή 31.12.2025: 375.286 μετοχές , αξία €1.307.028,93 , μέση τιμή €3,4828

, αξία , μέση τιμή 02.01.2026: 344.489 μετοχές, αξία €1.211.292,91, μέση τιμή €3,5162

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω συναλλαγών, η Eurobank κατέχει συνολικά 3.890.938 ίδιες μετοχές.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 περί κατάχρησης αγοράς και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.