Όπως μεταδίδει το Reuters, οι μετοχές στις παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν και σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα και ορισμένοι δείκτες πίεσης στην αγορά παρέμειναν υψηλοί μετά την πτώση των παγκόσμιων ομολόγων και τις απειλές των ΗΠΑ για απόκτηση της Γροιλανδίας, που κράτησαν τους επενδυτές σε αγωνία ενόψει της ομιλίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αργότερα σήμερα.

Οι φόβοι για πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό -η λεγόμενη συναλλαγή «Πώληση Αμερικής» που προέκυψε μετά τις ανακοινώσεις δασμών της περασμένης χρονιάς για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο- κατέκλυσαν τις αγορές, καθώς η Wall Street σημείωσε πτώση άνω του 2% κατά τη διάρκεια της νύχτας και το δολάριο ΗΠΑ υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση του εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Αυτό ώθησε τους επενδυτές να καταφύγουν στην ασφάλεια του χρυσού, ο οποίος σημείωσε άνοδο 2,1% σε νέο ρεκόρ των 4.865 δολαρίων ανά ουγγιά.

«Το trade «πώληση της Αμερικής» ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις σημαντικές κινήσεις της αγοράς εν μία νυκτί, καθώς οι επενδυτές επεδίωκαν να μειώσουν την έκθεση στις ΗΠΑ, τις οποίες πολλοί θεωρούν ως έναν αναξιόπιστο εταίρο που προωθεί αυτοκαταστροφικές πολιτικές», δήλωσε ο Mantas Vanagas, ανώτερος οικονομολόγος στην Westpac.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει μια ομιλία αργότερα μέσα στην ημέρα, η οποία θα μπορούσε είτε να ηρεμήσει είτε να πυροδοτήσει τις εντάσεις με την Ευρώπη.

Όπως γράφει το Reuters, ο δείκτης All-World της MSCI, υποχώρησε κατά 0,12%, οδεύοντας προς την τέταρτη ημερήσια πτώση, όπως και ο ευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, .STOXX, ο οποίος αποτελείται από μετοχές που επικεντρώνονται στις εξαγωγές, όπως η άμυνα, η φαρμακευτική και η τεχνολογία, οι οποίες έχουν δεχθεί πιέσεις καθώς έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι πρόσθετων δασμών των ΗΠΑ.

Ο δείκτης VIX, ο οποίος μετρά τη ζήτηση για προστασία έναντι μεγάλων διακυμάνσεων στον S&P 500, υποχώρησε στο 19,19, αλλά παρέμεινε εντός του οπτικού πεδίου των υψηλών δύο μηνών της Τρίτης. Ο δείκτης χρησιμοποιείται συχνά ως δείκτης για την νευρικότητα των επενδυτών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street σημείωσαν άνοδο περίπου 0,3% για τα NQc1 και ESc1, υποδηλώνοντας μια μέτρια άνοδο στο άνοιγμα αργότερα.