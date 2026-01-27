Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), που υπάγεται υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στα γραφεία της ECOMMBX.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα, με τη συμμετοχή μελών του Συνδέσμου, προσφέροντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος και των υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε αναφορά στους βασικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ACEMPI για το 2026, με έμφαση στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές, την υποστήριξη της καινοτομίας, καθώς και την ενδυνάμωση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου ψηφιακών πληρωμών.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την ECOMMBX για τη φιλοξενία και τη στήριξή της στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και εύχεται σε όλα τα μέλη του μια δημιουργική και επιτυχημένη νέα χρονιά.