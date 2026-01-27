Το πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών Μπλε μετονομάστηκε και αναβαθμίστηκε σε €πιστροφή, προσφέροντας ακόμα περισσότερα προνόμια και μια νέα τραπεζική εμπειρία στους κατόχους καρτών της Eurobank.

Πρόκειται ουσιαστικά για την επέκταση του προγράμματος €πιστροφή του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θεωρείται πρωτοποριακό, καθώς επιστρέφει χρήματα αντί βαθμούς, επιβραβεύοντας κάθε συναλλαγή με ευρώ €πιστροφή για αγορές που πραγματοποιούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεων που συμμετέχουν, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία επιβράβευσης.

Το ποσό των ευρώ €πιστροφή συγκεντρώνεται σε ένα ενιαίο διαθέσιμο υπόλοιπο, το οποίο επίσης μπορεί να εξαργυρωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, προσφέροντας πραγματική ευελιξία και ενισχύοντας ουσιαστικά την αξία κάθε συναλλαγής.

Δυναμικό δίκτυο συνεργατών σε Κύπρο και Ελλάδα

Στην Κύπρο το πρόγραμμα €πιστροφή αριθμεί περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών από το λιανικό εμπόριο, την εστίαση και τις υπηρεσίες, μέχρι ταξιδιωτικές και τουριστικές επιλογές. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις όπως η ΙΚΕΑ, οι υπεραγορές Σκλαβενίτης, τα καταστήματα Stephanis, τα McDonald’s, το Leroy Merlin, τα πρατήρια καυσίμων Πετρολίνα, Agip, Eni και Shell, τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, αρτοποιεία, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές άλλες, διατηρώντας το ποσοστό επιστροφής που είχαν και με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 8500 σημεία πώλησης, καλύπτοντας επίσης ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και καταστημάτων, όπως ΙΚΕΑ, JUMBO, πρατήρια ΕΚΟ, Ηondos Center, Αttica, notos, Υπεραγορές Σκλαβενίτης, COSMOTE Telecom, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Fast Ferries, GOLDEN STAR FERRIES και πολλά άλλα.

Όλοι οι κάτοχοι καρτών, οι οποίοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα Μπλε εντάσσονται αυτόματα και δωρεάν στο πρόγραμμα €πιστροφή, εξασφαλίζοντας άμεση πίστωση χρημάτων για τις αγορές τους.

Από τις αγορές σε συνεργαζόμενους εμπόρους στην Ελλάδα το ποσοστό €πιστροφή είναι μόνιμο στο 2% και έτσι το όφελος για τους πελάτες της Eurobank είναι απλό, ξεκάθαρο και άμεσα αξιοποιήσιμο. Σε επιλεγμένες περιόδους του χρόνου όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την καλοκαιρινή περίοδο το ποσοστό €πιστροφής αυξάνεται σημαντικά, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση στους πελάτες.

Στην ελληνική αγορά, το €πιστροφή αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών σε επίπεδο δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Με τη διεθνή του επέκταση στην Κύπρο, το πρόγραμμα αποκτά ισχυρό διασυνοριακό χαρακτήρα, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών για απλότητα, διαφάνεια και άμεσο όφελος.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: eurobank.cy/epistrofi