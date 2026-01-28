Η Κύπρος εδραιώνεται ως κορυφαίος διεθνής προορισμός καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την 15η θέση παγκοσμίως και την 1η θέση στη Νότια Ευρώπη στο Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026 της StartupBlink.

Η επίδοση της χώρας αντανακλά τη συνολική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί την ανάπτυξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες που αφορούν τη φορολογία και τα επενδυτικά κίνητρα.

Ειδικότερα, η χώρα κατέλαβε:

1η θέση στην ΕΕ και 10η παγκοσμίως στη φορολογία ,

, 2η θέση στην ΕΕ στα επιχειρηματικά κίνητρα , επιβεβαιώνοντας τις ελκυστικές δημοσιονομικές συνθήκες,

, επιβεβαιώνοντας τις ελκυστικές δημοσιονομικές συνθήκες, θέση στο κορυφαίο 25% παγκοσμίως στους φορολογικούς δείκτες, που περιλαμβάνουν τον εταιρικό φόρο, τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τα μερίσματα.

Η υψηλή κατάταξη καταδεικνύει ότι η Κύπρος διαθέτει ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας, προσφέροντας ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα για επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του οικοσυστήματος διαδραματίζουν και τα προγράμματα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), τα οποία ενισχύουν την επιστημονική έρευνα και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα.

Η έκθεση IBEI 2026 αξιολογεί περισσότερες από 125 χώρες, βάσει 30 παραμέτρων, με έμφαση στην ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα διαθέσιμα κίνητρα για καινοτόμες πρωτοβουλίες.