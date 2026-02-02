Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλων δεδομένων ως μοχλοί βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρησιακής αποδοτικότητας στον ναυτιλιακό κλάδο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική του έδρα στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με την Laskaridis Shipping Co. Ltd., θέτοντας τις βάσεις για μία στρατηγική σύμπραξη με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της ναυτιλίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 από τον CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κο. Αντώνη Πολεμίτη και την Πρόεδρο της Lavinia Corporation, κα. Σουζάνα Λασκαρίδη, εκ μέρους της Laskaridis Shipping Co. Ltd., στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κας Μαρίνας Χατζημανώλη, η οποία παρέστη κατά την υπογραφή.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το διεθνές κανονιστικό περιβάλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Καθοριστικό άξονα της συνεργασίας συνιστά η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (Big Data), με στόχο τη σχεδίαση και εφαρμογή προηγμένων λύσεων που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την αποδοτικότητα των ναυτιλιακών λειτουργιών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν συστήματα παρακολούθησης και μείωσης εκπομπών, βελτιστοποίησης κατανάλωσης καυσίμων και δρομολογίων, προγνωστικής συντήρησης, καθώς και εργαλεία υποστήριξης σύνθετων διαδικασιών λήψης αποφάσεων, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς στόχους απανθρακοποίησης.

Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση, την αξιοποίηση ανωνυμοποιημένων επιχειρησιακών δεδομένων για σκοπούς ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τη διερεύνηση της δημιουργίας ενός εξειδικευμένου Κέντρου (Hub) Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Ναυτιλία.

Σε δήλωσή του, ο CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κος Αντώνης Πολεμίτης, ανέφερε:

«Η συνεργασία με την Laskaridis Shipping Co. Ltd. επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προσήλωση στην παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης με ουσιαστικό, διεθνή αντίκτυπο. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση λύσεων που στηρίζουν τον μετασχηματισμό της ναυτιλίας προς ένα πιο βιώσιμο, τεχνολογικά προηγμένο και ανθεκτικό μέλλον».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Lavinia Corporation, κα. Σουζάνα Λασκαρίδη, ανέφερε:

«Το παρόν Μνημόνιο θεσμοθετεί μια στρατηγική συνεργασία που στοχεύει στη σύνδεση της ουσιαστικής επιχειρησιακής λειτουργίας της ναυτιλίας με την ακαδημαϊκή έρευνα και την καινοτομία. Αντανακλά τη κοινή μας πεποίθηση ότι η ουσιαστική πρόοδος σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και η απανθρακοποίηση προϋποθέτει δομημένες συνέργειες μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η Laskaridis Shipping Co. Ltd. επενδύει συστηματικά στην έρευνα και στη χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας τη Βιβλιοθήκη Καινοτομίας της Lavinia Corporation με επιστημονικά άρθρα και μελέτες από το τμήμα Καινοτομίας, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικά προγράμματα. Η βιβλιοθήκη θα διατεθεί δημόσια, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ναυτιλιακό κλάδο, και θα είναι σύντομα διαθέσιμη online».

Κατά την τελετή υπογραφής, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα. Μαρίνα Χατζημανώλη, δήλωσε: «Tο αντικείμενο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του UNIC Athens και της Laskaridis Shipping Co. Ltd., μιας συνεργασία που ενώνει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή και τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επιβαλλόμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη συμμόρφωση της ναυτιλίας με το διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα σε ένα πιο πράσινο, καινοτόμο και ανθεκτικό μοντέλο λειτουργίας.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση ενθαρρύνει και στηρίζει συνέργειες οι οποίες ενισχύουν την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή συνεργασία σε ένα τομέα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων και είμαι βέβαιη ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα έχουν ουσιαστικό και διαχρονικό αντίκτυπο.»

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ενισχύει τον ηγετικό του ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο στην ανώτατη ναυτιλιακή εκπαίδευση και στην έρευνα με προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία, στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης, εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του UNIC Athens, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως ένα ανοικτό και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα γνώσης και καινοτομίας, με στόχο να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για τη βιώσιμη και τεχνολογικά ενισχυμένη ανώτατη εκπαίδευση, ενισχύοντας περαιτέρω πεδία όπως η έρευνα, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Laskaridis Shipping Co. Ltd. στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα με χαμηλότερες εκπομπές και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια έως 3 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης ή τροποποίησης βάσει κοινής γραπτής συμφωνίας.