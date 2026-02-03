Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι στις 30 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες με την Eurobank Limited (πρώην Ελληνική Τράπεζα) για τον τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον τερματισμό των υποχρεώσεων που συνδέονταν με τη Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων του 2018, μέσω της οποίας μεταβιβάστηκαν οι τραπεζικές εργασίες της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην τότε Ελληνική.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, με την ολοκλήρωση της «Συναλλαγής» τερματίστηκαν όλες οι εγγυήσεις που είχε παράσχει η Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ελληνική Τράπεζα το 2018, ενώ πριν την υπογραφή των τελικών συμφωνιών εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Τερματισμός Σχεδίου Εγγύησης Δανείων

Οι τελικές συμφωνίες προβλέπουν τερματισμό του Σχεδίου με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Σεπτεμβρίου 2024. Το Σχέδιο παρείχε προστασία στην τότε Ελληνική Τράπεζα για το 90% των πιστωτικών ζημιών σε δάνεια με συμβατική αξία €2,608 δισ. και τιμή αναφοράς €2,271 δισ. κατά την έναρξή του, με αρχική διάρκεια έως το 2030.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονταν από το Σχέδιο ανερχόταν σε €1,206 δισ., με τιμή αναφοράς €920 εκατ.. Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε στις 30 Ιανουαρίου 2026 ποσό €17,5 εκατ. προς την Eurobank Limited για τον τερματισμό του Σχεδίου και την απώλεια κάλυψης κινδύνου για εξυπηρετούμενα δάνεια που παραμένουν στην τράπεζα.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκαν οι πληρωμές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί: €102,5 εκατ. από την ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Ελληνική Τράπεζα για απαιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου και €46,1 εκατ. από την Ελληνική Τράπεζα προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτρια.

Επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η ΚΕΔΙΠΕΣ συμφώνησε την επαναγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2024. Τότε, το χαρτοφυλάκιο είχε συμβατική αξία €361 εκατ. και αρχική τιμή αγοράς €180,2 εκατ., αφορά κυρίως λιανική τραπεζική με υψηλή κάλυψη από πρώτες υποθήκες συνολικού ύψους €553 εκατ..

Η προσαρμοσμένη τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €110,0 εκατ., ενώ η συμβατική αξία των δανείων μειώθηκε σε €287 εκατ., εξέλιξη που αποδίδεται στις ισχυρές ταμειακές εισροές μετά την ημερομηνία αναφοράς, οι οποίες αφαιρέθηκαν από την αρχική τιμή αγοράς. Η εξόφληση της προσαρμοσμένης τιμής θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τον Οκτώβριο 2026, με €27 εκατ. να έχουν ήδη καταβληθεί με την υπογραφή των συμφωνιών.

Η επαναγορά υλοποιήθηκε μέσω της απόκτησης από την ΚΕΔΙΠΕΣ του 100% της Creditum Holdings Ltd, στην οποία είχαν προηγουμένως μεταφερθεί τα δάνεια.

Νέα συμφωνία διαχείρισης με Themis

Στις 30 Ιανουαρίου 2026 υπογράφηκε νέα συμφωνία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Creditum Holdings με την Themis Portfolio Management Ltd, με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 και με τους ίδιους βασικούς όρους που ισχύουν στη συμφωνία της Themis με την Eurobank Limited. Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι τα θετικά αποτελέσματα έως σήμερα και το επιχειρηματικό πλάνο που συνοδεύει τη συμφωνία θέτουν προϋποθέσεις για πλήρη ανάκτηση της τιμής αγοράς.

Τερματισμός Συμφωνίας Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό της Συμφωνίας Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων του 2018. Για τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων που προέβλεπε η συμφωνία αυτή, η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε €10 εκατ. προς την Eurobank Limited, με την καταβολή να πραγματοποιείται με την υπογραφή και ταυτόχρονη ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δήλωση Παπαδόπουλου: καθαρό κόστος περίπου €74 εκατ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της Συναλλαγής «αποτελεί επιστέγασμα μιας απαιτητικής και μακρόχρονης προσπάθειας» που οδήγησε στον οριστικό τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων που δόθηκαν το 2018 από ΚΕΔΙΠΕΣ/ΣΕΔΙΠΕΣ και την Κυπριακή Δημοκρατία προς την τότε Ελληνική Τράπεζα.

Υπό το σενάριο πλήρους ανάκτησης της τιμής αγοράς του επαναγορασθέντος χαρτοφυλακίου —το οποίο, όπως σημείωσε, κρίνεται εφικτό— οριστικοποιείται το τελικό καθαρό κόστος του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων σε περίπου €74 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του βασικού σεναρίου εκτίμησης του 2018, που ανερχόταν σε €155 εκατ..

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι καταβολές των €27,5 εκατ. (€17,5 εκατ. για τερματισμό του Σχεδίου και €10 εκατ. για τερματισμό της Συμφωνίας Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων), καθώς και το κόστος επαναγοράς του χαρτοφυλακίου, μειώνουν βραχυπρόθεσμα τον ρυθμό αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, αλλά η μεσοπρόθεσμη επίδραση αναμένεται θετική, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για την ΚΕΔΙΠΕΣ/ΣΕΔΙΠΕΣ και την Κυπριακή Δημοκρατία.