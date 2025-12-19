€1.740εκ. συνολική αποπληρωμή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2025, καταβολή ποσού €60 εκατ. σε μετρητά για το Δ’ Τρίμηνο του 2025, στα πλαίσια της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας που έλαβε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Επιπλέον, η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’, συνείσφερε μέχρι σήμερα €50 εκατ. υπό μορφή δαπάνης για ένταξη 411 κατοικιών στο Σχέδιο.

Από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1.740 εκατ. ως ακολούθως:

Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €1.680 εκατ.

Δαπάνη υλοποίησης Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’ €50 εκατ.

Άλλες αποπληρωμές (όπως δόσεις σχεδίου Εστία) €10 εκατ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €80εκ. σε μετρητά για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’.